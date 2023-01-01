Овечкин с хет-триком стал 1-й звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин стал 1-й звездой дня в .

Лига подвела итоги последнего игрового дня 2022 года, назвав лучшими трех Алексов.

Первая звезда – капитан « » с хет-триком в ворота «Монреаля» (9:2).

Вторая звезда – форвард « » с 4 (2+2) очками в матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).

Третья звезда – форвард « » с заброшенной шайбой в ворота «Аризоны» (5:3).

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!