Овечкин с хет-триком стал 1-й звездой дня в НХЛ
Александр Овечкин стал 1-й звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги последнего игрового дня 2022 года, назвав лучшими трех Алексов.
Первая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с хет-триком в ворота «Монреаля» (9:2).
Вторая звезда – форвард «Баффало» Алекс Так с 4 (2+2) очками в матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
Третья звезда – форвард «Тампы» Алекс Киллорн с заброшенной шайбой в ворота «Аризоны» (5:3).
🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!
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