Овечкин с хет-триком стал 1-й звездой дня в НХЛ

Теги рейтинги Баффало Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Алекс Киллорн Алекс Так Хоккей

Александр Овечкин стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги последнего игрового дня 2022 года, назвав лучшими трех Алексов. 

Первая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с хет-триком в ворота «Монреаля» (9:2). 

Вторая звезда – форвард «Баффало» Алекс Так с 4 (2+2) очками в матче с «Бостоном» (4:3 ОТ). 

Третья звезда – форвард «Тампы» Алекс Киллорн с заброшенной шайбой в ворота «Аризоны» (5:3). 

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!

3 комментария

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Терминатор///Айлбибекович
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И почему интересно так часто вручают приз 1-ой звезды дня "Тупой пуляке".Может потому что Ови делает что то,что другим не под силу?
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Bartez1986
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Ждём награду лучшего игрока декабря
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corazón blanco
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Других вариантов и не было. Должен ещё забрать награду за декабрь, просто космические цифры.
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