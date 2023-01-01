Овечкин 8-й раз забросил 50+ шайб в регулярке за календарный год и повторил рекорд НХЛ, установленный Босси

8-й раз забросил 50+ шайб за календарный год и повторил рекорд НХЛ.

Капитан « » сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (9:2). В этой игре он забил свой 50-й гол в регулярках в календарном 2022 году.

Ранее он достигал отметки 50 шайб в 2006 (54), 2007 (51), 2008 (60), 2009 (57), 2013 (62), 2015 (57) и 2018 (54) годах.

Овечкин повторил рекорд НХЛ, принадлежавший (достигал отметки 50 шайб в 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 и 1986 календарных годах).

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!