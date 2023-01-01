Овечкин 8-й раз забросил 50+ шайб в регулярке за календарный год и повторил рекорд НХЛ, установленный Босси

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ рекорды Майк Босси Хоккей

Александр Овечкин 8-й раз забросил 50+ шайб за календарный год и повторил рекорд НХЛ. 

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (9:2). В этой игре он забил свой 50-й гол в регулярках в календарном 2022 году. 

Ранее он достигал отметки 50 шайб в 2006 (54), 2007 (51), 2008 (60), 2009 (57), 2013 (62), 2015 (57) и 2018 (54) годах.

Овечкин повторил рекорд НХЛ, принадлежавший Майку Босси (достигал отметки 50 шайб в 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 и 1986 календарных годах). 

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!

12 комментариев

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e1ther - e1ther
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Ответ Василий Смолин
А почему этот любитель пукина ещё не под Сватово. Он же там нужнее славный патриотушка
По чему мы должны знает кто такой пукин,почему ты его любишь,и почему ты ещё не под Сватово,вот почему?)
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Василий Смолин
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А почему этот любитель пукина ещё не под Сватово. Он же там нужнее славный патриотушка
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e1ther - e1ther
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Ответ Breadman
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Я их всегда в одну кучку собираю по августу-сентябрю,потом они как пыль во время сезона разлетаются))))
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Breadman
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Kolyamba39
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Ответ Евгений Норин
Постарел, сдулся, неудачный сезон, осталось только в пустые наколачивать, никогда не догнать (нужное вписать), спад приходит резко, годы берут свое, я ничего не забыл?
худший в лиге по плюсминус)
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Ответ Евгений Норин
Постарел, сдулся, неудачный сезон, осталось только в пустые наколачивать, никогда не догнать (нужное вписать), спад приходит резко, годы берут свое, я ничего не забыл?
Вся команда играет на его рекорд!!!
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Евгений Норин
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Постарел, сдулся, неудачный сезон, осталось только в пустые наколачивать, никогда не догнать (нужное вписать), спад приходит резко, годы берут свое, я ничего не забыл?
+5
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corazón blanco
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Ови дошёл до такого уровня, что не шайба, то переписывает рекорды, великий!
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Кино Музыка
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Идет к тому, что это еще не предел.
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Вадим Скорин
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Заголовок статьи это прямой ответ всем, кто постоянно спрашивает, ну что вы все про Овечкина пишите, да про Овечкина. Парню 37 лет, а он наравне с пацанами 25- ти - 30 лет рубится. Он не на старых дрожжах пиарится, а своей игрой сегодня заслуживает, чтобы о нем писали.
+42
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Bartez1986
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Шмурнов 8-й раз нажрался более 50 раз за год и повторил рекорд Кожевникова
+17
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Suomi1981
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Даёшь ещё 24 в этом сезоне? 10 полтинников - рекорд на все времена 🔝!
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Терминатор///Айлбибекович
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"Совсем сдавший" Ови опять палтос "напулял".Да так все могут)).Ничего особенного).
+31
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