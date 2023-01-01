«Бостон» набрал очки в 21 домашнем матче подряд со старта сезона и повторил рекорд клуба. «Брюинс» лидируют в НХЛ с 60 очками в 36 играх

Теги Баффало Бостон НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» набрал очки в 21 домашнем матче подряд со старта сезона и повторил рекорд клуба.

Сегодня «Брюинс» уступили «Баффало» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

В 21 домашнем матче текущего сезона у клуба 18 побед при 3 поражениях за пределами основного времени. 

Это повторение клубного рекорда. В сезоне-1973/74 «Бостон» выиграл 19 домашних матчей со старта сезона, а еще 2 игры свел вничью.

Команда под руководством Джима Монтгомери идет на первом месте в НХЛ с 60 очками в 36 играх. 

Следующий домашний матч «Бостон» проведет 2 января против «Питтсбурга» в рамках «Зимней классики». 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий