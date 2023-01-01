«Бостон» набрал очки в 21 домашнем матче подряд со старта сезона и повторил рекорд клуба. «Брюинс» лидируют в НХЛ с 60 очками в 36 играх

« » набрал очки в 21 домашнем матче подряд со старта сезона и повторил рекорд клуба.

Сегодня «Брюинс» уступили « » (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В 21 домашнем матче текущего сезона у клуба 18 побед при 3 поражениях за пределами основного времени.

Это повторение клубного рекорда. В сезоне-1973/74 «Бостон» выиграл 19 домашних матчей со старта сезона, а еще 2 игры свел вничью.

Команда под руководством Джима Монтгомери идет на первом месте в с 60 очками в 36 играх.

Следующий домашний матч «Бостон» проведет 2 января против «Питтсбурга» в рамках «Зимней классики».