«Эдмонтон» примет «Калгари» в рамках «Классики наследия» 29 октября. Команды впервые сыграют друг с другом на открытом воздухе

Теги Калгари Эдмонтон НХЛ Классика наследия Хоккей

«Эдмонтон» примет «Калгари» в рамках «Классики наследия» 29 октября.

Матч пройдет в Эдмонтоне на стадионе Commonwealth Stadium, вмещающем 60 тысяч зрителей.

На нем проводит домашние матчи клуб «Эдмонтон Эскимос», выступающий в CFL – лиге канадского футбола. 

«Ойлерс» и «Флэймс» впервые сыграют друг против друга на открытом воздухе. 

В этом году «Классика наследия» отметит 20-летний юбилей. Первый такой матч был проведен на Commonwealth Stadium в ноябре 2003 года, в нем сыграли «Эдмонтон» и «Монреаль». 

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