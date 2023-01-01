«Эдмонтон» примет «Калгари» в рамках «Классики наследия» 29 октября. Команды впервые сыграют друг с другом на открытом воздухе

«Эдмонтон» примет « » в рамках «Классики наследия» 29 октября.

Матч пройдет в Эдмонтоне на стадионе Commonwealth Stadium, вмещающем 60 тысяч зрителей.

На нем проводит домашние матчи клуб «Эдмонтон Эскимос», выступающий в CFL – лиге канадского футбола.

«Ойлерс» и «Флэймс» впервые сыграют друг против друга на открытом воздухе.

В этом году «Классика наследия» отметит 20-летний юбилей. Первый такой матч был проведен на Commonwealth Stadium в ноябре 2003 года, в нем сыграли «Эдмонтон» и «Монреаль».