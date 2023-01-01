Овечкин сделал 30-й хет-трик в карьере в НХЛ. До Эспозито два хет-трика, до Халла – три

Теги Монреаль Вашингтон Александр Овечкин видео НХЛ Бретт Халл Фил Эспозито Хоккей

Александр Овечкин сделал второй хет-трик в нынешнем сезоне НХЛ.

Российский нападающий «Вашингтона» забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (9:2).

Капитан «Кэпиталс» забил один гол во втором периоде, а также отметился еще двумя шайбами в третьем отрезке игры.

Овечкин забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

Также это 30-й хет-трик форварда в карьере в НХЛ. Россиянин находится на шестом месте в истории лиги по количеству хет-триков. Пятую позицию по этому показателю занимает Фил Эспозито (32 хет-трика), четвертую – Бретт Халл (33 хет-трика). Лидером является Гретцки (50 хет-триков).

Первый хет-трик в текущем сезоне Овечкин оформил 13 декабря в матче против «Чикаго» (7:3).

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55 комментариев

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Кеша
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Ответ Павел Мальцев
Идти на 50 голов в 37, тоже смотрелось чисто теоретически (хотя пока рано говорить) так что теоретически может и такое случиться (20 хет-триков всего-то 60 голов, а до рекорда надо 90)
Павел , я не скептик , но и не настолько оптимист . Будь как будет .
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markoolio
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До рекорда Грецки 30 хет-триков
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Павел Мальцев
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Ответ Кеша
Догнать Гретцки по хет-трикам вряд ли возможно . Но это уже и неважно . Отличный подарок на Новый год от Овечкина своей семье , родным и болельщикам .
Идти на 50 голов в 37, тоже смотрелось чисто теоретически (хотя пока рано говорить) так что теоретически может и такое случиться (20 хет-триков всего-то 60 голов, а до рекорда надо 90)
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Кеша
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Ответ ni
1000!
Дай Бог ! Я буду рад и 900 и 950. Уже не важно . В ближайшие 50 лет вряд ли кто догонит . Тот же Макдэвид . Уникальность Овечкина трудно оценить . Стремится может каждый , но повторить вряд ли .
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Vladimir Sushko
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Могёт!
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ganzales
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Ответ corazón blanco
Шикарно начал 2023 год, юбилейным хет-триком порадовал своих поклонников и болельщиков Вашингтона.
В штатах ещё далеко до 2023-го года.
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ni
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Ответ Кеша
Я реалист . За карьеру 30. Если даже до 40 лет играть , то не получится еще 20’. Пусть забьет 900. Будет больше - я только ЗА.
1000!
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ольга
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Уже в пятёрке лучших снайперов сезона,машина
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Павел Мальцев
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Ответ corazón blanco
Шикарно начал 2023 год, юбилейным хет-триком порадовал своих поклонников и болельщиков Вашингтона.
Для России по времени да, в Штатах он красиво год закрыл. Однозначно первая звезда месяца, 13 голов и 9 передач, это помимо рекордов. МакДи второй, все таки он талантище
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Мыкола
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Шмурдяку земля пухом в наступившем году😅
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Ильшат Гильманов
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Пацаны, 30 хет-трик это 90 шайб в карьере?
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Мыкола
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Батя. Великий😎
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MosFzz
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Саня, по-царски поджигает тузы хейтеркам. Страдайте 🤡
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Коэн Варвар
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Батя!
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Кеша
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Ответ Андрей Арсентьев
Да и Лемье с Босси вряд ли догонит. Вот четвёртое место абсолютно по силам занять.
Согласен !👍
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Андрей Арсентьев
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Ответ Кеша
Догнать Гретцки по хет-трикам вряд ли возможно . Но это уже и неважно . Отличный подарок на Новый год от Овечкина своей семье , родным и болельщикам .
Да и Лемье с Босси вряд ли догонит. Вот четвёртое место абсолютно по силам занять.
+2
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Дмитрий Виноградов
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Ответ Шлёма Презерман
Бестолковая пулялка бестолково пульнула в 804й, 805й и 806й раз.
Шмурнов, ты?
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Кеша
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Ответ Никита Шутов
А вдруг
Я реалист . За карьеру 30. Если даже до 40 лет играть , то не получится еще 20’. Пусть забьет 900. Будет больше - я только ЗА.
+1
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Sasha831
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Пользуясь случаем, Саня поздравил Шмурнова с Новым годом =)
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Rotoz
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Ответ Шлёма Презерман
Бестолковая пулялка бестолково пульнула в 804й, 805й и 806й раз.
Наверняка все три в пустые ворота!
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Никита Шутов
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Ответ Кеша
Догнать Гретцки по хет-трикам вряд ли возможно . Но это уже и неважно . Отличный подарок на Новый год от Овечкина своей семье , родным и болельщикам .
А вдруг
+2
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Алексей Соколов
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Ответ Jordan95
806 шайб и аж 1 Кубок Стэнли💪🏼 Не зря забивал, бгг)))
Че ты ноешь, вася, можно подумать, у тебя на полке десяток кубков скопилось. Завидуй молча.
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Кеша
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Догнать Гретцки по хет-трикам вряд ли возможно . Но это уже и неважно . Отличный подарок на Новый год от Овечкина своей семье , родным и болельщикам .
+4
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Сергей Косомов
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Ответ Jordan95
806 шайб и аж 1 Кубок Стэнли💪🏼 Не зря забивал, бгг)))
Ну то, что он 2-й снайпер в истории НХЛ это так мелочи несушечтвенные.
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ROMEO BLACK-WHITE
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НормальнА так... "Жестит" товарищ в новогоднюю ночь...
+1
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