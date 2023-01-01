Овечкин сделал 30-й хет-трик в карьере в НХЛ. До Эспозито два хет-трика, до Халла – три

сделал второй хет-трик в нынешнем сезоне .

Российский нападающий « » забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата против « » (9:2).

Капитан «Кэпиталс» забил один гол во втором периоде, а также отметился еще двумя шайбами в третьем отрезке игры.

Овечкин забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

Также это 30-й хет-трик форварда в карьере в НХЛ. Россиянин находится на шестом месте в истории лиги по количеству хет-триков. Пятую позицию по этому показателю занимает (32 хет-трика), четвертую – (33 хет-трика). Лидером является Гретцки (50 хет-триков).

Первый хет-трик в текущем сезоне Овечкин оформил 13 декабря в матче против «Чикаго» (7:3).