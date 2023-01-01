Овечкин сделал 30-й хет-трик в карьере в НХЛ. До Эспозито два хет-трика, до Халла – три
Александр Овечкин сделал второй хет-трик в нынешнем сезоне НХЛ.
Российский нападающий «Вашингтона» забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (9:2).
Капитан «Кэпиталс» забил один гол во втором периоде, а также отметился еще двумя шайбами в третьем отрезке игры.
Овечкин забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).
Также это 30-й хет-трик форварда в карьере в НХЛ. Россиянин находится на шестом месте в истории лиги по количеству хет-триков. Пятую позицию по этому показателю занимает Фил Эспозито (32 хет-трика), четвертую – Бретт Халл (33 хет-трика). Лидером является Гретцки (50 хет-триков).
Первый хет-трик в текущем сезоне Овечкин оформил 13 декабря в матче против «Чикаго» (7:3).
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