Марченко забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго». У него 5+0 в 12 играх

забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с « ».

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата против «Блэкхокс» (4:1).

На его счету 5 (5+0) очков в 12 играх сезона.

Сегодня Марченко (13:41, 0:52 – в большинстве, полезность «+1») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват. Также выходил на вбрасывания (выиграл 1 из 2).