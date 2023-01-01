Марченко забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго». У него 5+0 в 12 играх
Кирилл Марченко забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго».
Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (4:1).
На его счету 5 (5+0) очков в 12 играх сезона.
Сегодня Марченко (13:41, 0:52 – в большинстве, полезность «+1») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват. Также выходил на вбрасывания (выиграл 1 из 2).
Своеобразное начало у Кирилла. Коламбус играет слабо, голы на вес золота, особенно у новичка. Мне кажется, у него пойдет в НХЛ.