Марченко забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго». У него 5+0 в 12 играх

Теги Коламбус Чикаго НХЛ Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго».

Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (4:1). 

На его счету 5 (5+0) очков в 12 играх сезона. 

Сегодня Марченко (13:41, 0:52 – в большинстве, полезность «+1») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват. Также выходил на вбрасывания (выиграл 1 из 2). 

1 комментарий

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Хороший бросок под руку.
Своеобразное начало у Кирилла. Коламбус играет слабо, голы на вес золота, особенно у новичка. Мне кажется, у него пойдет в НХЛ.
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