Овечкин забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ – хет-трик в матче с «Монреалем». До Гретцки – 88 шайб

Теги Монреаль Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки видео НХЛ Хоккей

Александр Овечкин еще на три гола приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.

Российский нападающий «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (9:2).

Капитан «Кэпиталс» забросил одну шайбу во втором периоде, еще две – в третьем. Второй гол нападающий забил при игре в большинстве.

Таким образом, Овечкин забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

37-летний форвард набрал 45 (26+19) баллов за результативность в 39 матчах текущего регулярного чемпионата.

Всего в 1313 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1455 (808+649) очков

130 комментариев

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Maxximus
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На 55 шайб идёт, и это на исходе четвёртого...ВЕЛИЧАЙШИЙ ☺
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Вадим flanec
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Ответ Андрей Арсентьев
Через пару недель Колька Бэкстрем вернётся - тогда вообще будет шикарная игра.
Да, с Никласом намного живее и больше голов забьёт Саня.
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Рамиль Кизимов
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Ответ Jordan95
Шмурнов по факту раскидал. Сколько бы пулялка не забила, до величавшего Гретцки не добраться. У Гретцки 4 Кубка Стэнли, у Овечкина 1 КС, 1 путин тим.
У Брылина 3 кубка, у Марио Лемье 2. До величия Брылина недотянул.
Гретцки вне читерского Эдмонтона ноль кубков, выдыхай
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Андрей Арсентьев
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Ответ Алексей Кузнецов
В 37 лет являться лидером своего клуба, при этом быть участником гонки снайперов, когда твои соперники моложе, это круто. Но самое главное команда в данный момент находится в зоне плей-офф, что круто, учитывая сколько травм в команде по ходу сезона было. Желаю, чтобы он выбил классический полтинник в этом сезоне.
Через пару недель Колька Бэкстрем вернётся - тогда вообще будет шикарная игра.
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Сергей татарин
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Ответ Maxximus
Ждём 806-ю
Будет 😎
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Сергей татарин
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Ответ а я такой бегу а волосы назад
Забивать голы мы не бросим До Грецки .. восемь восемь
Нехуя, дойдем
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Аа Еее
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Самый лучший подарок от деда мороза под новый год,это хет трик от великого Ови.
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Сергей татарин
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Ответ Кагов
Овечкин уже лучший в НХЛ в номинациях: Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 409 (Гретцки - 402), Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 294 (Андрейчук - 274), Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 138! (135 - Ягр) Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65) Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19), Верный Однолюб - 805 за одну команду Вашингтон; (786 - Хоу, Детройт). Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6229 (Бурк – 6209) Также станет лучшим в номинациях: Победные Голы (Победитель) (сейчас 124, 135 - Ягр), Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд! Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь! А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895! И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis! Не за горами время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по одной из рекордных номинаций Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy! Болеем за Ови и следим за его рекордами!
А реально именной приз могут учередить????
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Enigma-
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Овечкин и в 40 лет колотить будет.
Он ведь вполне может выбить очередные 50 за сезон, хотя на старте многие журналисты писали что в это не верят.
А сейчас 26 шайб за 39 игр )
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Сергей татарин
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Ответ Suomi1981
А вот и хет-трик подъехал, обновляю... Основные рекорды LW (регулярный сезон), которые уже принадлежат Ови: 1. Голы — 806 2. Очки - 1455 3. Голы в равных составах-508 4. Голы в большинстве -293 рекорд НХЛ 🔝 5. Голы в овертайме — 25, рекорд НХЛ🔝 6. Гостевые голы - 409. рекорд НХЛ 🔝 7. Победные голы — 124 (рекорд НХЛ — 135 Ягр). 8. Голы за один сезон — 65 9. Победные буллиты — 16 10. Броски — 6225 рекорд НХЛ 🔝 11. Первый гол матча — 138 рекорд НХЛ 🔝 12. Голы в пустые — 54 (рекорд НХЛ — 56 Гретцки). 13. Очки в пустые - 67. Брэд Маршан - 59 14. Время в большинстве - 6247:25. Рекорд НХЛ 🔝 Что можно брать до 2026? 1. Очки в равных составах; Джонни Бьюсик — 922, Ови - 905 2. Очки в большинстве; Дэйв Андрейчук — 567, Ови - 544 Под большим вопросом: 1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 649 2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 251 3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 252 4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 114 5. Хиты; Мэтт Мартин - 3527. Ови - 3381 6. Перехваты; Д.Бенн - 734. Ови - 733.
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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MacAr4i
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Овечкин снова молодцом, что есть, то есть
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Osik92
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Дух похоже дрыхнет
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Алексей Кузнецов
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В 37 лет являться лидером своего клуба, при этом быть участником гонки снайперов, когда твои соперники моложе, это круто.
Но самое главное команда в данный момент находится в зоне плей-офф, что круто, учитывая сколько травм в команде по ходу сезона было.
Желаю, чтобы он выбил классический полтинник в этом сезоне.
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Андрей Арсентьев
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Ответ Джульетта Джульетта
В праздничном меню от Александра Овечкина сегодня немало круглых блюд: 30 хет-триков, 45 очков в 37-летнем возрасте, 410 игр с 2+ очками, 1455 очков, 1460 игр по ∑РС+КС, 6230 бросков в створ.
Ещё три очка, и Ови станет вторым европейцем после Ягра по очкам в НХЛ.
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Денис Забелин
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Ну теперь понятно почему его не хотели в Канаду пускать)
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Сергей татарин
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Ответ Иван Монахов
всё настроение новогоднее Шмурнову испортил)
Кто такой Шмурнов???? Я не в теме
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Ильшат Гильманов
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В который раз на Амали Арене играет Jon Bon Jovi Livin on a Prayer
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Breadman
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Ответ Jordan95
Шмурнов по факту раскидал. Сколько бы пулялка не забила, до величавшего Гретцки не добраться. У Гретцки 4 Кубка Стэнли, у Овечкина 1 КС, 1 путин тим.
Очередной хейтер вышел на дежурство 🤡
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а я такой бегу а волосы назад
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Забивать голы мы не бросим
До Грецки .. восемь восемь
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Терминатор///Айлбибекович
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Вот это я понимаю подарок от Сани!!!Дед Мороз курит в сторонке!!!
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Павел Мальцев
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Ответ Кагов
Овечкин в этом сезоне идёт в карьерном графике по забитым шайбам (3 в 5ти матчах)! +1 гол выше графика! Значит может быть 10й рекордный сезон с голами 50+! И по очкам 1+ за игру может оформить 13й сезон! Сейчас в карьере: Матчи - 1313 Броски в створ - 6229- рекорд! (4,75 броска за матч) Голы - 805! (0,6 за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы) Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!) Прогноз через 3 с половинкой сезона: Матчи ~ 1570 Броски ~ 7400 (~4,7) Голы ~ 920-930!(~0,6)! Болеем за Ови и следим за его рекордами!
Делай правки)) 806
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Павел Мальцев
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Ответ Suomi1981
С Новым годом ДРУЗЬЯ! Основные рекорды LW (регулярный сезон), которые уже принадлежат Ови: 1. Голы — 805 2. Очки - 1454 3. Голы в равных составах-507 4. Голы в большинстве -293 рекорд НХЛ 🔝 5. Голы в овертайме — 25, рекорд НХЛ🔝 6. Гостевые голы - 409. рекорд НХЛ 🔝 7. Победные голы — 124 (рекорд НХЛ — 135 Ягр). 8. Голы за один сезон — 65 9. Победные буллиты — 16 10. Броски — 6225 рекорд НХЛ 🔝 11. Первый гол матча — 138 рекорд НХЛ 🔝 12. Голы в пустые — 54 (рекорд НХЛ — 56 Гретцки). 13. Очки в пустые - 67. Брэд Маршан - 59 14. Время в большинстве - 6247:25. Рекорд НХЛ 🔝 Что можно брать до 2026? 1. Очки в равных составах; Джонни Бьюсик — 922, Ови - 904 2. Очки в большинстве; Дэйв Андрейчук — 567, Ови - 544 Под большим вопросом: 1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 649 2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 251 3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 252 4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 114 5. Хиты; Мэтт Мартин - 3527. Ови - 3381 6. Перехваты; Д.Бенн - 734. Ови - 733.
Переписывай))
+2
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Jordan95
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Джульетта Джульетта
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Думаю, надо скидываться Шмурнову на новый унитаз
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Дмитрий Дашковский
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МАК Дэвид лучший спору нет и возможно будет вторым бомбардиром Лиги в истории после грецки но Овечкин это нечто особенное просто машина силовые лучшие голы лучшие молодец реально легенда
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