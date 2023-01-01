Овечкин забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ – хет-трик в матче с «Монреалем». До Гретцки – 88 шайб
Александр Овечкин еще на три гола приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.
Российский нападающий «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (9:2).
Капитан «Кэпиталс» забросил одну шайбу во втором периоде, еще две – в третьем. Второй гол нападающий забил при игре в большинстве.
Таким образом, Овечкин забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).
37-летний форвард набрал 45 (26+19) баллов за результативность в 39 матчах текущего регулярного чемпионата.
Всего в 1313 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1455 (808+649) очков
Гретцки вне читерского Эдмонтона ноль кубков, выдыхай
Он ведь вполне может выбить очередные 50 за сезон, хотя на старте многие журналисты писали что в это не верят.
А сейчас 26 шайб за 39 игр )
Но самое главное команда в данный момент находится в зоне плей-офф, что круто, учитывая сколько травм в команде по ходу сезона было.
Желаю, чтобы он выбил классический полтинник в этом сезоне.
До Грецки .. восемь восемь