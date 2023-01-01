Овечкин забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ – хет-трик в матче с «Монреалем». До Гретцки – 88 шайб

еще на три гола приблизился к рекорду .

Российский нападающий « » сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против « » (9:2).

Капитан «Кэпиталс» забросил одну шайбу во втором периоде, еще две – в третьем. Второй гол нападающий забил при игре в большинстве.

Таким образом, Овечкин забил 804-й, 805-й и 806-й голы в . Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

37-летний форвард набрал 45 (26+19) баллов за результативность в 39 матчах текущего регулярного чемпионата.

Всего в 1313 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1455 (808+649) очков