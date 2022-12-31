Сергей Гимаев-младший: «Кочетков – открытие года. Игрой доказывает, что он достоин быть первым номером в команде НХЛ»

считает хоккейным открытием года.

«Кочетков, конечно, открытие года. Очень импонировало, когда он играл в « ». Было видно, что он с невероятным потенциалом.

Мы видим сейчас, как он врывается в «Каролину». Хотя там сильный дуэт вратарей. Своей игрой Кочетков доказывает, что он достоин быть первым номером в команде НХЛ», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

23-летний Кочетков провел 15 матчей в текущем сезоне , одержал 10 побед, пропуская в среднем 1,94 шайбы и отражая 92,8% бросков.

Кажется, что Кочеткову по новому контракту сильно недоплатили. Неправда – это большой шанс в отличной команде