Сергей Гимаев-младший: «Кочетков – открытие года. Игрой доказывает, что он достоин быть первым номером в команде НХЛ»
Сергей Гимаев-младший считает Петра Кочеткова хоккейным открытием года.
«Кочетков, конечно, открытие года. Очень импонировало, когда он играл в «Торпедо». Было видно, что он с невероятным потенциалом.
Мы видим сейчас, как он врывается в «Каролину». Хотя там сильный дуэт вратарей. Своей игрой Кочетков доказывает, что он достоин быть первым номером в команде НХЛ», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
23-летний Кочетков провел 15 матчей в текущем сезоне НХЛ, одержал 10 побед, пропуская в среднем 1,94 шайбы и отражая 92,8% бросков.
Кажется, что Кочеткову по новому контракту сильно недоплатили. Неправда – это большой шанс в отличной команде
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