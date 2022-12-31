Вячеслав Быков: «Надеюсь, в новом году мы сможем наслаждаться игрой наших талантливых хоккеистов как в России, так и на международной арене»

высказался касательно ожиданий от 2023 года.

«Хочется, чтобы новый, приходящий год подарил людям много радости и счастья, спортсменам – удачи, болельщикам – больше положительных эмоций от игры любимых команд и спортсменов, а руководителям клубов – новые идеи.

Желаю нашему хоккею развития.

Надеюсь, что в новом году мы все сможем наслаждаться игрой наших талантливых хоккеистов как в России, так и на международной арене», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Ранее ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от турниров под своей эгидой на 2022 и 2023 годы.