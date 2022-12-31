Вячеслав Быков: «Надеюсь, в новом году мы сможем наслаждаться игрой наших талантливых хоккеистов как в России, так и на международной арене»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Быков КХЛ Хоккей

Вячеслав Быков высказался касательно ожиданий от 2023 года.

«Хочется, чтобы новый, приходящий год подарил людям много радости и счастья, спортсменам – удачи, болельщикам – больше положительных эмоций от игры любимых команд и спортсменов, а руководителям клубов – новые идеи.

Желаю нашему хоккею развития.

Надеюсь, что в новом году мы все сможем наслаждаться игрой наших талантливых хоккеистов как в России, так и на международной арене», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Ранее ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от турниров под своей эгидой на 2022 и 2023 годы.

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5 комментариев

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Пилипенко Дмитрий
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Желаю, надеюсь, мы все сможем - прям что то напоминает … ещё бы писали, почему отстранили сборную, было бы замечательно
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Руслан Х
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По телевизору?!…🤔
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Ми Ша
Мы все на это надеемся, Вячеслав! Уповаем на Бога,так как сами не можем ничего решить в силу своего менталитета и рабской натуры
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Кеша
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А я надеюсь , что Вы, талантливый и превосходный тренер , Вячеслав Аркадьевич Быков , вернётесь в Россию на тренерский мостик и утрете нос выскочке , который возомнил себя великим тренером . А самое главное Ваше возвращение подарит радость великолепного хоккея миллионам болельщиков нашей страны. А то достал уже один персонаж выдающимися системами . Жаль потерять Вас , как специалиста высочайшего уровня . С Наступающим Новым годом , Вячеслав Аркадьевич ! Здоровья и возвращения !
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Ми Ша
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Мы все на это надеемся, Вячеслав! Уповаем на Бога,так как сами не можем ничего решить в силу своего менталитета и рабской натуры
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