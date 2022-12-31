Форвард «Локомотива» Никулин стал лучшим новичком недели в КХЛ в 3-й раз в сезоне. Он набрал 4 очка в 3 играх
КХЛ назвала хоккеиста «Локомотива» лучшим новичком прошедшей игровой недели.
Им стал 21-летний нападающий Степан Никулин. Форвард ярославской команды в третий раз в этом сезоне стал лучшим новичком недели в КХЛ.
Никулин набрал 4 (3+1) очка в трех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 4».
Шайба в матче со «Спартаком» стала победной для его команды. На его счету также три силовых приема и один отбор шайбы.
С Яриком хорошая борьба за звание лучшего молодого игрока лиги)