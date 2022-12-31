Форвард «Локомотива» Никулин стал лучшим новичком недели в КХЛ в 3-й раз в сезоне. Он набрал 4 очка в 3 играх

Теги Локомотив рейтинги КХЛ Степан Никулин Хоккей

КХЛ назвала хоккеиста «Локомотива» лучшим новичком прошедшей игровой недели.

Им стал 21-летний нападающий Степан Никулин. Форвард ярославской команды в третий раз в этом сезоне стал лучшим новичком недели в КХЛ.

Никулин набрал 4 (3+1) очка в трех матчах недели. Он  не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 4».

Шайба в матче со «Спартаком» стала победной для его команды. На его счету также три силовых приема и один отбор шайбы.

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1 комментарий

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Егор Ковынёв
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Степан красавчик, так держать!
С Яриком хорошая борьба за звание лучшего молодого игрока лиги)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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