Форвард «Локомотива» Никулин стал лучшим новичком недели в КХЛ в 3-й раз в сезоне. Он набрал 4 очка в 3 играх

назвала хоккеиста « » лучшим новичком прошедшей игровой недели.

Им стал 21-летний нападающий . Форвард ярославской команды в третий раз в этом сезоне стал лучшим новичком недели в КХЛ.

Никулин набрал 4 (3+1) очка в трех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 4».

Шайба в матче со «Спартаком» стала победной для его команды. На его счету также три силовых приема и один отбор шайбы.