Кагарлицкий об «Ак Барсе»: «Мы явно не на том месте, на котором должны находиться. У нас хорошая команда»

убежден, что « » сейчас занимает не свое место в таблице.

После 45 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» идет на 7-м месте в таблице Восточной конференции.

– Хотелось закончить календарный год победой, полный стадион был на игре с «Металлургом», спасибо большое болельщикам, и в этом матче хорошо поддерживали. Поэтому очень хотелось победить.

Хочется пожелать болельщикам, чтобы в новом году их команда радовала еще больше. Здоровья родным и близким. И еще раз спасибо огромное за поддержку в матчах, она нам важна. Приходите на хоккей, будем стараться вас радовать.

– Команда добавляет. Привет недоброжелателям?

– Надо просто выходить, работать, доказывать, побеждать. Приветы ещё рано передавать. У нас всё самое главное ещё впереди. Будем работать. Сейчас важный переломный момент. После Нового года тяжёлые игры предстоят.

– 4 января приедет ваш родной клуб.

– Да, «Северсталь». Нужны победы, надо забираться выше. В принципе, мы знаем, что мы можем, умеем. У нас хорошая команда. У нас есть все шансы, все возможности забираться выше. Мы явно не на том месте, на котором должны находиться, – сказал форвард после победного матча с «Нефтехимиком» (3:1).