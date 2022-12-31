Дорожко о шайбе Яшкина с острого угла: «Он подошел, извинился. Сказал, что только такие умеет забивать, нормальные голы не получаются»

Вратарь « » рассказал о шайбе с острого угла.

Подмосковный клуб одолел в Фонбет Чемпионате КХЛ (6:5 ОТ). СКА отыгрался с 2:5, счет сравнял Яшкин броском с неудобной руки с острого угла.

«Их ребята могут в тяжелой ситуации вытащить команду, как мы видели. Неважно, какой счет, но они забивные. Ко мне Яшкин подошел после игры, извинился, сказал, что только такие умеет забивать, нормальные голы не получаются.

В овертайме я на время не смотрел, думал, дотянем до буллитов, но потом посмотрел: Володька [Галузин] как втопил, шайба у нас. Я подумал: «Ребята, надо заканчивать», и Володя Галузин разобрался.

У нас такой третий период случился, возможно, так как мы вышли в таком же расположении духа, а надо было добавлять. Ребята из СКА вышли с хорошим настроем, с желанием побеждать, но мы не расслаблялись, нам удалось переломить игру.

В ситуации, когда мы долго играли втроем против пятерых, я сказал сам себе, что не пропущу, хочу выиграть», – сказал Дорожко.