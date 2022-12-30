«Витязь» ведет 5:2 у СКА после двух периодов. Подъяпольского заменили после трех пропущенных шайб, Ротенберг сменил вратаря на 6-го полевого и пропустил

пропустил пять шайб от « » в течение 40 минут матча.

Питерская команда под руководством пропустила четыре из пяти голов во втором периоде и уступает 2:5 после 40 минут.

18-летний Сергей Иванов заменил в воротах Владислава Подъяпольского после третьей пропущенной шайбы.

При счете 4:1 в пользу «Витязя» Ротенберг три раза менял вратаря на шестого полевого игрока – в ситуациях, когда СКА действовал в большинстве.

Во втором случае это привело к пропущенному голу. Подмосковный клуб забросил шайбу в пустые ворота – отличился защитник Алексей Волгин.