«Витязь» ведет 5:2 у СКА после двух периодов. Подъяпольского заменили после трех пропущенных шайб, Ротенберг сменил вратаря на 6-го полевого и пропустил
СКА пропустил пять шайб от «Витязя» в течение 40 минут матча.
Питерская команда под руководством Романа Ротенберга пропустила четыре из пяти голов во втором периоде и уступает 2:5 после 40 минут.
18-летний Сергей Иванов заменил в воротах Владислава Подъяпольского после третьей пропущенной шайбы.
При счете 4:1 в пользу «Витязя» Ротенберг три раза менял вратаря на шестого полевого игрока – в ситуациях, когда СКА действовал в большинстве.
Во втором случае это привело к пропущенному голу. Подмосковный клуб забросил шайбу в пустые ворота – отличился защитник Алексей Волгин.
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