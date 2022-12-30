«Витязь» ведет 5:2 у СКА после двух периодов. Подъяпольского заменили после трех пропущенных шайб, Ротенберг сменил вратаря на 6-го полевого и пропустил

Теги СКА Витязь видео КХЛ Роман Ротенберг Владислав Подъяпольский Сергей Иванов Хоккей

СКА пропустил пять шайб от «Витязя» в течение 40 минут матча.

Питерская команда под руководством Романа Ротенберга пропустила четыре из пяти голов во втором периоде и уступает 2:5 после 40 минут.

18-летний Сергей Иванов заменил в воротах Владислава Подъяпольского после третьей пропущенной шайбы.

При счете 4:1 в пользу «Витязя» Ротенберг три раза менял вратаря на шестого полевого игрока – в ситуациях, когда СКА действовал в большинстве.

Во втором случае это привело к пропущенному голу. Подмосковный клуб забросил шайбу в пустые ворота – отличился защитник Алексей Волгин.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Смирнов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Сергей Кузнецов
СКА посыпался...нет тренера - нет игры
5-5. По- моему уже Витязь посыпался. А тренеры по физподготовке в СКА просто топовые .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ленинградский чекист
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Сергей Кузнецов
СКА посыпался...нет тренера - нет игры
Счёт в матче уже 5:5🤷‍♂️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
СКА посыпался...нет тренера - нет игры
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Качалов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Роме уважуха славно рулит всё равно кубок не для выскочек
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Коноваленко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вротэнбург рулит...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Буренков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Новость 31 декабря - "Витязь снимается с КХЛ")
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий