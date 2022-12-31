Жеренко отразил 41 из 44 бросков «Бриджпорта» и одержал 4-ю победу в составе фарма «Сент-Луиса». Александров сделал дубль

Теги Сент-Луис АХЛ Бриджпорт Спрингфилд Никита Александров Вадим Жеренко Хоккей

Вадим Жеренко отразил 41 из 44 бросков «Бриджпорта» и одержал 4-ю победу в сезоне АХЛ.

21-летний российский вратарь был признан второй звездой матча АХЛ между «Спрингфилдом» и «Бриджпортом» (5:3). 

В 10 играх за фарм «Сент-Луиса» на его счету 4 победы при 92,0% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,93. 

В составе «Спрингфилда» дублем отметился форвард Никита Александров, ставший третьей звездой. На его счету 18 (11+7) очков в 21 игре за «Тандербердс». 

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