Жеренко отразил 30 бросков из 32 и одержал победу в дебютном матче за фарм «Сент-Луиса» в АХЛ

Теги Сент-Луис АХЛ Бельвиль Спрингфилд Дмитрий Саморуков Никита Александров 2000 Андрей Баканов Вадим Жеренко Хоккей

Вадим Жеренко одержал победу в дебютном матче за фарм «Сент-Луиса» в АХЛ.

21-летний российский вратарь отразил 30 бросков из 32 в матче с «Бельвилем» (5:2). 

Другие российские игроки «Спрингфилда» – защитник Дмитрий Саморуков, форварды Андрей Баканов и Никита Александров – очков не набрали. 

Жеренко подписал 3-летний контракт новичка с «Блюз» в это межсезонье. 

В России последним клубом вратаря был МХК «Динамо», в составе которого он стал обладателем Кубка Харламова в 2021 году и MVP розыгрыша.

В прошлом сезоне Жеренко выступал за финский «Ильвес» (30 матчей в сезоне, 11 побед, 90,2% сэйвов, 2,67 коэффициент надежности).

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