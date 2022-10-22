Жеренко отразил 30 бросков из 32 и одержал победу в дебютном матче за фарм «Сент-Луиса» в АХЛ
Вадим Жеренко одержал победу в дебютном матче за фарм «Сент-Луиса» в АХЛ.
21-летний российский вратарь отразил 30 бросков из 32 в матче с «Бельвилем» (5:2).
Другие российские игроки «Спрингфилда» – защитник Дмитрий Саморуков, форварды Андрей Баканов и Никита Александров – очков не набрали.
Жеренко подписал 3-летний контракт новичка с «Блюз» в это межсезонье.
В России последним клубом вратаря был МХК «Динамо», в составе которого он стал обладателем Кубка Харламова в 2021 году и MVP розыгрыша.
В прошлом сезоне Жеренко выступал за финский «Ильвес» (30 матчей в сезоне, 11 побед, 90,2% сэйвов, 2,67 коэффициент надежности).
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