Форвард «Сент-Луиса» Никита Александров дебютировал в НХЛ: 2 броска, 2 хита и блок за 9:31 в игре с «Сан-Хосе»

Форвард Никита Александров дебютировал в за .

22-летний российский нападающий принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с (5:3).

Он провел на льду 9 минут 31 секунду и отметился 2 бросками, 2 силовыми приемами и 1 блоком. На точке вбрасывания выиграл 1 попытку из 2.

В текущем сезоне Александров также провел 9 матчей в за , в которых набрал 8 (4+4) очков.