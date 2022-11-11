Форвард «Сент-Луиса» Никита Александров дебютировал в НХЛ: 2 броска, 2 хита и блок за 9:31 в игре с «Сан-Хосе»
Форвард Никита Александров дебютировал в НХЛ за «Сент-Луис».
22-летний российский нападающий принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:3).
Он провел на льду 9 минут 31 секунду и отметился 2 бросками, 2 силовыми приемами и 1 блоком. На точке вбрасывания выиграл 1 попытку из 2.
В текущем сезоне Александров также провел 9 матчей в АХЛ за «Спрингфилд», в которых набрал 8 (4+4) очков.
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