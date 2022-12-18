Александров набрал 5+2 в последних 7 играх за фарм «Сент-Луиса». У него 15 очков в 17 матчах сезона АХЛ
Никита Александров забросил 5 шайб в последних 7 играх за фарм «Сент-Луиса».
Форвард «Спрингфилда» отличился в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Ютики» (3:7).
В последних 7 матчах за фарм-клуб «Сент-Луиса» у него 7 (5+2) очков. В этом сезоне Александров уже поиграл в НХЛ – 9 игр и 1 (0+1) балл.
Второй звездой матча был признан защитник «Кометс» Никита Охотюк с 2 (1+1) очками. У него 6 (2+4) баллов в 16 играх.
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