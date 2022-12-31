«Виннипег» подписал контракт новичка с Дэнни Жилкиным – центром из России с канадским паспортом
«Виннипег» подписал контракт новичка на 3 года с российским канадцем Дэнни Жилкиным.
Центрфорвард играл за московские школы ЦСКА и «Янтарь», а затем перебрался в Торонто.
Он получил гражданство Канады и выиграл ЮЧМ-2021 со сборной U18.
«Джетс» выбрали его на драфте НХЛ-2021 под общим 77-м номером в третьем раунде.
Сейчас 19-летний Жилкин играет за «Гелф» в юниорской лиге Онтарио. На его счету 25 (11+14) очков в 23 играх.
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