«Сочи» проиграл 16 матчей подряд, рекордная серия поражений в КХЛ – 19 игр. Следующие соперники – «Торпедо», ЦСКА и СКА

«Сочи» проиграл 16 матчей подряд в Фонбет чемпионате .

Команда тренера уступила московскому (3:5) и продлила безвыигрышную серию до 16 матчей.

Южане побеждали в прошлый раз 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).

В текущем сезоне «Сочи» проиграл 39 из 44 матчей и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 очков.

Рекордная серия поражений в истории КХЛ принадлежит « » – 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.

Следующие три соперника « »:

« »;

;

СКА.