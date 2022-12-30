«Сочи» проиграл 16 матчей подряд, рекордная серия поражений в КХЛ – 19 игр. Следующие соперники – «Торпедо», ЦСКА и СКА

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«Сочи» проиграл 16 матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда тренера Сергея Светлова уступила московскому «Динамо» (3:5) и продлила безвыигрышную серию до 16 матчей.

Южане побеждали в прошлый раз 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).

В текущем сезоне «Сочи» проиграл 39 из 44 матчей и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 очков.

Рекордная серия поражений в истории КХЛ принадлежит «Спартаку» – 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.

Следующие три соперника «Сочи»:

«Торпедо»;

ЦСКА;

СКА.

2 комментария

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rinat_rin
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Ответ IVAN-67
Какой смысл обсуждать фарм клуб Ротенберга. Кстати Витязи сегодня наказали мажорика.
А разве Витязь - не такой же "фарм клуб Ротенберга"? У Витязя и СКА даже спонсор один и тот же - Газпром.
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IVAN-67
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Какой смысл обсуждать фарм клуб Ротенберга. Кстати Витязи сегодня наказали мажорика.
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