Гатиятулин о 5:2 с «Металлургом»: «Говорилось, что «Трактор» играет в автобус, оборонительный хоккей – это не так. Непростое начало сезона – попали в яму»
Анвар Гатиятулин дал комментарий после победы над «Металлургом» со счетом 5:2.
– Заключительный матч в этом году. Очень хотели победить – сделать подарок для наших болельщиков и себе в том числе.
Нам это удалось. Играли с одним из лидеров чемпионата. Понимали, в какой хоккей играет «Металлург». Системная команда, хорошая атака.
В прошлый раз в Магнитогорске не все получилось, соперник ловил нас на контратаках. Сегодня при подготовке обратили внимание на эти моменты. Четко сыграли по заданию, хорошая реализация и важные два очка.
– После паузы четыре прекрасных матча. За счет чего удалось преобразить игру команды?
– Непростое начало сезона – были травмы, болезнь ведущих игроков. Попали в яму, из которой проблемно выбраться.
В паузу удалось восстановить команду, хорошо поработать в тактическом и физическом плане. Появилось движение и уверенность.
Хотел бы отметить рабочую атмосферу в команде. Все ребята все понимают, стараются и выкладываются в каждом матче. Это дает результат.
– Вы сказали, что сыграли по заданию. Два гола защитников вписываются в ваше задание?
– Да, вполне. Говорилось, что мы играем в автобус, оборонительный хоккей. Это не так. Мы не играем только в обороне. Важно, в каком состоянии находится команда.
Если мы владеем шайбой, то призываем, чтобы была помощь, чтобы вся пятерка действовала в атаке и в обороне.
Голы создаются при взаимодействии всех игроков на площадке, – сказал главный тренер «Трактора».
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