«Трактор» забил 13 голов в трех последних победных матчах – с «Салаватом» и дважды «Металлургом»

«Трактор» результативно провел три последних матча.

Команда тренера обыграла « » (5:2) в игре Фонбет чемпионата .

До этого челябинский клуб обыграл тот же «Металлург» (5:4 Б), но на выезде, а также переиграл « » (4:2).

Таким образом, « » забросил 13 шайб в трех последних матчах.

Кроме того, команда набирает очки в пяти последних матчах, уступив только московскому «Динамо» (3:4 ОТ) в овертайме.

На данный момент челябинская команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея в своем активе 44 балла в 46 играх.