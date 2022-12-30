«Трактор» забил 13 голов в трех последних победных матчах – с «Салаватом» и дважды «Металлургом»
«Трактор» результативно провел три последних матча.
Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла «Металлург» (5:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
До этого челябинский клуб обыграл тот же «Металлург» (5:4 Б), но на выезде, а также переиграл «Салават Юлаев» (4:2).
Таким образом, «Трактор» забросил 13 шайб в трех последних матчах.
Кроме того, команда набирает очки в пяти последних матчах, уступив только московскому «Динамо» (3:4 ОТ) в овертайме.
На данный момент челябинская команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея в своем активе 44 балла в 46 играх.
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