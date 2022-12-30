«Трактор» забил 13 голов в трех последних победных матчах – с «Салаватом» и дважды «Металлургом»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

«Трактор» результативно провел три последних матча.

Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла «Металлург» (5:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

До этого челябинский клуб обыграл тот же «Металлург» (5:4 Б), но на выезде, а также переиграл «Салават Юлаев» (4:2).

Таким образом, «Трактор» забросил 13 шайб в трех последних матчах.

Кроме того, команда набирает очки в пяти последних матчах, уступив только московскому «Динамо» (3:4 ОТ) в овертайме.

На данный момент челябинская команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея в своем активе 44 балла в 46 играх.

4 комментария

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Руслан Мусин
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Неужели раньше нельзя так было играть.
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Aleksander S
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Трактор молодцы, показали игру. Металлург нормально сыграв с АкБарсом, с Трактором играли как сонные мухи.
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Константин Князев
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Трактор набирает обороты, вопреки всем тем кто хоронил и не верил в команду!
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BobMik
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Завелся. Под конец регулярки. Так успеет вскочить на подножку уходящего поезда ПО
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