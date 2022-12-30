Овечкин попрощался с Пеле, выложив совместное фото: «RIP King 🙏»

Теги Вашингтон Сборная Бразилии по футболу Александр Овечкин НХЛ Пеле соцсети Хоккей

Александр Овечкин выложил совместное фото с ушедшим из жизни Пеле и попрощался с ним.

«RIP King 🙏» [«Покойся с миром, Король»], – написал второй снайпер в истории НХЛ в соцсети. 

Трехкратный чемпион мира по футболу скончался в Бразилии в возрасте 82 лет. 

Фото: сториз Александра Овечкина в соцсети

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20 комментариев

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Deutsche Fan
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Ответ Deutsche Fan
По итогу сборная России(неважно какая) стала такой же как и Бразилия в хоккее: Вроде бы она есть, но в международных турнирах не участвует.
пятнадцатирублевые минусаторы подтянулись
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Bartez1986
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Ответ oka79410
Вспомнились слова Пеле: "Сборная России станет чемпионом мира по футболу тогда, когда сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею")
Пеле кстати не раз говорил, что очень хорошо относится к нашей стране и русским людям
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Павел Ларичев
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Ждем фото с путиным.
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Павел Ларичев
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Ответ А. Мостовой
Король только один и это уж точно не Пелле
Грациано Пелле?
Когда-то неплох был в АПЛ, но он и правда не король.
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Рамиль Кизимов
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Ответ oka79410
Вспомнились слова Пеле: "Сборная России станет чемпионом мира по футболу тогда, когда сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею")
Так стали же чемпионами...по пляжному футболу)
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Brothers Ruutu
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Ответ oka79410
Вспомнились слова Пеле: "Сборная России станет чемпионом мира по футболу тогда, когда сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею")
Пеле говорил про сб. СССР.
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Pospishil
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Ответ oka79410
Вспомнились слова Пеле: "Сборная России станет чемпионом мира по футболу тогда, когда сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею")
Вспомнилось, что это фейк и Пеле так не говорил. Красивая фраза, но он сам это опровергал.
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prus_3
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Пеле наверняка был уверен, что фотографируется с официантом.
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Sveneld
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Ответ oka79410
Вспомнились слова Пеле: "Сборная России станет чемпионом мира по футболу тогда, когда сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею")
Другая история: У Пеле спросили: С каким счетом сборная Бразилии 1970 года, обыграла сегодняшнюю Сборную России( 2018 год)Ответ: 1-0. Вопрос: Почему так мало? Ответ: Ну нам под 80 лет...
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kuznez.molot.
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Ответ Deutsche Fan
По итогу сборная России(неважно какая) стала такой же как и Бразилия в хоккее: Вроде бы она есть, но в международных турнирах не участвует.
А сб.Бразилии так же как и Россия отлетает в 1/4 по пенкам хорватам
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Achilles 21
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Бредовая натяжка. Сборная России по футболу временами была очень неплохой, а не отсутствует как класс (бразильские хоккеисты)
смысл слов пеле был что никогда они чемпионами мира не станут
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Booligan
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Ответ Денис Давыдов
А кто Пелле королем называет?
Овеччкин
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Deutsche Fan
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Гоат и козленок
Король и королевский раб
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Deutsche Fan
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Ответ oka79410
Вспомнились слова Пеле: "Сборная России станет чемпионом мира по футболу тогда, когда сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею")
По итогу сборная России(неважно какая) стала такой же как и Бразилия в хоккее: Вроде бы она есть, но в международных турнирах не участвует.
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Денис Давыдов
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Ответ А. Мостовой
Король только один и это уж точно не Пелле
А кто Пелле королем называет?
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Моутиньо оформляет 40
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Ответ oka79410
Вспомнились слова Пеле: "Сборная России станет чемпионом мира по футболу тогда, когда сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею")
Бредовая натяжка. Сборная России по футболу временами была очень неплохой, а не отсутствует как класс (бразильские хоккеисты)
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А. Мостовой
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VOLTER
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ОВИ- стань рекордсменом-бомбардиром в хоккее,как единственный трёхкратный в футболе.
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oka79410
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Вспомнились слова Пеле:
"Сборная России станет чемпионом мира по футболу тогда, когда сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею")
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Моутиньо оформляет 40
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Гоат и козленок
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