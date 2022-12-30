Овечкин попрощался с Пеле, выложив совместное фото: «RIP King 🙏»

Александр Овечкин выложил совместное фото с ушедшим из жизни Пеле и попрощался с ним.

«RIP King 🙏» [«Покойся с миром, Король»], – написал второй снайпер в истории в соцсети.

Трехкратный чемпион мира по футболу скончался в Бразилии в возрасте 82 лет.

Фото: сториз в соцсети

Пеле умер. Он очень сильно болел

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