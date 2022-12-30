Кожевников об Овечкине: «Ему надо стремиться побить рекорд Гретцки, а мы будем радоваться за него всей страной»
Александр Кожевников высказался об Александре Овечкине и рекорде Гретцки.
Сегодня капитан «Вашингтона» забросил 803-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в матче с «Оттавой» (3:4 ОТ).
Овечкин – второй снайпер в истории лиги. Он уступает только Уэйну Гретцки (894).
«Пусть дальше продолжает забивать. У него каждый гол будет достижение. Ему нужно Гретцки догнать. План он выполнил, когда 802-ю забил. Надо ему стремиться побить рекорд, а мы будем радоваться за него всей страной.
Повлияли ли достижения Овечкина на дух команды? Конечно, мы же видим, как его после каждого гола поздравляют», – считает двукратный олимпийский чемпион.
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