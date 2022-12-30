Кожевников об Овечкине: «Ему надо стремиться побить рекорд Гретцки, а мы будем радоваться за него всей страной»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Александр Кожевников Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников высказался об Александре Овечкине и рекорде Гретцки.

Сегодня капитан «Вашингтона» забросил 803-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в матче с «Оттавой» (3:4 ОТ). 

Овечкин – второй снайпер в истории лиги. Он уступает только Уэйну Гретцки (894). 

«Пусть дальше продолжает забивать. У него каждый гол будет достижение. Ему нужно Гретцки догнать. План он выполнил, когда 802-ю забил. Надо ему стремиться побить рекорд, а мы будем радоваться за него всей страной.

Повлияли ли достижения Овечкина на дух команды? Конечно, мы же видим, как его после каждого гола поздравляют», – считает двукратный олимпийский чемпион. 

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

3 комментария

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Mikl_5555
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а кожева раздавил сегодня 803й фанфурик борзянки
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Alex9999995
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Я бы порадовался за Овечкина!
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Кеша
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Александр Великий! На вершину хоккейного мастерства !
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