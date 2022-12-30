Корягин сделал хет-трик в матче с «Адмиралом» – это его первые голы с 2020-го. У защитника «Амура» 3 шайбы за 2 предыдущих сезона
Защитник «Амура» Глеб Корягин сделал хет-трик в матче с «Адмиралом».
Это первые голы 28-летнего хоккеиста в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.
В последний раз Корягин забивал 26 декабря 2020 года – «Барысу» (2:5).
В прошлом сезоне игрок «Амура» не забил ни разу, в сезоне-2020/21 у него 3 забитых шайбы. Таким образом, за матч с «Адмиралом» Корягин забил столько же, сколько за два предыдущих сезона.
Комментарии