Корягин сделал хет-трик в матче с «Адмиралом» – это его первые голы с 2020-го. У защитника «Амура» 3 шайбы за 2 предыдущих сезона

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Защитник «Амура» Глеб Корягин сделал хет-трик в матче с «Адмиралом».

Это первые голы 28-летнего хоккеиста в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

В последний раз Корягин забивал 26 декабря 2020 года – «Барысу» (2:5).

В прошлом сезоне игрок «Амура» не забил ни разу, в сезоне-2020/21 у него 3 забитых шайбы. Таким образом, за матч с «Адмиралом» Корягин забил столько же, сколько за два предыдущих сезона.

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