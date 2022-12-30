Тарасов о серии поражений «Коламбуса»: «Упаднических настроений нет. Атмосфера в раздевалке достаточно хорошая»

высказался о серии неудач «Коламбуса».

Клуб потерпел 7 поражений подряд (все – в основное время) и занимает последнее место в таблице Восточной конференции.

«В раздевалке у нас достаточно хорошая атмосфера. Еще много игр впереди, поэтому на данный момент не особо кто-то смотрит в турнирную таблицу, какую-то статистику. Все ребята стараются выкладываться на полную, когда идет игра.

У нас достаточно много травм в этом сезоне, с одной стороны, это плохо, с другой – достаточно много молодых ребят подняли из АХЛ. Никаких упаднических настроений нет: игра прошла, все подумали о ней, на собрании показали видео, почерпнули для себя положительные и отрицательные моменты от этого и работаем дальше.

Игры очень часто идут, и порой нет времени сильно обращать на это внимание», – сказал вратарь «Блю Джекетс».

«Коламбус» проиграл 7 матчей подряд, «Чикаго» – 18 из последних 20. Команды замыкают таблицу НХЛ, 31 декабря сыграют между собой