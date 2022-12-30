«Коламбус» проиграл 7 матчей подряд, «Чикаго» – 18 из последних 20. Команды замыкают таблицу НХЛ, 31 декабря сыграют между собой

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«Коламбус» проиграл 7 матчей подряд, «Чикаго» – 18 из последних 20.

Команды занимают 31-е и 32-е места в турнирной таблице НХЛ

«Блю Джекетс» сегодня уступили «Айлендерс» (1:2) и довели серию поражений до 7 игр (причем все матчи были проиграны в основное время). Клуб из Огайо идет последним на Востоке с 22 очками в 34 играх. 

«Блэкхокс» проиграли «Сент-Луису» (1:3) и имеет в активе всего 2 победы в последних 20 играх. Команда занимает последнее место на Западе с 20 очками в 34 играх. 

В следующем матче команды сыграют друг против друга. Он состоится 31 декабря, начало – в 21:00 по московскому времени. 

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