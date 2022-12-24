Тарасов пропустил 4 шайбы после 20 бросков «Чикаго» и был заменен. У вратаря «Коламбуса» 9 поражений при 2 победах

Теги Коламбус Чикаго НХЛ Даниил Тарасов 1999 Хоккей

Даниил Тарасов пропустил 4 шайбы после 20 бросков «Чикаго» и был заменен.

Вратарь «Коламбуса» уступил место в воротах Йоонасу Корписало на 24-й минуте. «Блэкхокс» одержали победу над «Блю Джекетс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Финн за свое время справился с 17 бросками из 18. Поражение в матче было записано на счет Тарасова. Оно стало для него 6-м подряд.

Всего в сезоне у 23-летнего россиянина 2 победы при 9 поражениях (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 3,40). 

1 комментарий

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Амфитрион
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И из 9 поражений он виноват... да не в каком он невиноват, просто Жакеты в сезоне жуткое дно.
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