Тарасов пропустил 4 шайбы после 20 бросков «Чикаго» и был заменен. У вратаря «Коламбуса» 9 поражений при 2 победах

пропустил 4 шайбы после 20 бросков « » и был заменен.

Вратарь « » уступил место в воротах Йоонасу Корписало на 24-й минуте. «Блэкхокс» одержали победу над «Блю Джекетс» (5:2) в матче регулярного чемпионата .

Финн за свое время справился с 17 бросками из 18. Поражение в матче было записано на счет Тарасова. Оно стало для него 6-м подряд.

Всего в сезоне у 23-летнего россиянина 2 победы при 9 поражениях (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 3,40).