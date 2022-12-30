Бедард повторил рекорд Эберле по голам за сборную Канады на МЧМ (14) – с учетом покера на отмененном турнире

повторил рекорд по голам за Канаду на МЧМ (по 14).

18-летний фаворит драфта НХЛ-2023 сделал дубль в матче против Австрии (11:0) на групповом этапе МЧМ-2023.

У него стало 14 (6+8) очков в 3 матчах турнира. Всего на МЧМ – 27 (14+13) очков в 12 матчах (второе место в истории молодежной сборной Канады после с 31 баллом в 21 матче).

Отметим, что канадские медиа засчитывают игроку очки на отмененном из-за вспышки ковида зимнем МЧМ-2022. В 2 играх он успел набрать 5 (4+1) баллов, включая покер в ворота Австрии.

Турнир был переигран в августе, Бедард на нем тоже выступил и набрал 8 (4+4) очков в 7 матчах.

Без учета отмененного турнира он делит 7-е место с группой игроков с 10 шайбами в 10 играх.