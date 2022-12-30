Бедард повторил рекорд Эберле по голам за сборную Канады на МЧМ (14) – с учетом покера на отмененном турнире

Теги Эрик Линдрос молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира рекорды Джордан Эберле Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард повторил рекорд Джордана Эберле по голам за Канаду на МЧМ (по 14).

18-летний фаворит драфта НХЛ-2023 сделал дубль в матче против Австрии (11:0) на групповом этапе МЧМ-2023. 

У него стало 14 (6+8) очков в 3 матчах турнира. Всего на МЧМ – 27 (14+13) очков в 12 матчах (второе место в истории молодежной сборной Канады после Эрика Линдроса с 31 баллом в 21 матче). 

Отметим, что канадские медиа засчитывают игроку очки на отмененном из-за вспышки ковида зимнем МЧМ-2022. В 2 играх он успел набрать 5 (4+1) баллов, включая покер в ворота Австрии. 

Турнир был переигран в августе, Бедард на нем тоже выступил и набрал 8 (4+4) очков в 7 матчах. 

Без учета отмененного турнира он делит 7-е место с группой игроков с 10 шайбами в 10 играх. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не, ну это совсем накрученный рекорд, конечно. Дайте ему еще пяток матчей с Австрией, чтоб точно никто не сомневался в нектванстве :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий