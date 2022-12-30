Проворов набрал 1-е очко за 10 игр, сделав передачу в овертайме матча с «Сан-Хосе»

Теги Филадельфия Сан-Хосе НХЛ Иван Проворов Энтони Деанджело Хоккей

Иван Проворов набрал 1-е очко за 10 матчей, сделав передачу в овертайме игры с «Сан-Хосе». 

Россиянин ассистировал Энтони Деанджело, поставившему точку в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Шаркс» (4:3 ОТ). 

Проворов прервал свою серию из 9 подряд игр без очков. На его счету 13 (1+12) баллов в 36 играх сезона при общей полезности «минус 10». 

Сегодня Иван (23:35, 3:03 – в меньшинстве, «0») применил 1 силовой прием, сделал 2 блока и 1 перехват. 

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