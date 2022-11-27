Проворов – 15-й защитник из России в истории НХЛ, набравший 200 очков. У Сергачева – 193

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Иван Проворов – 15-й защитник из России в истории НХЛ, набравший 200 очков.

Сегодня игрок «Филадельфии» отметился результативной передачей в матче с «Айлендерс» (2:5). 

У него стало 60 шайб и 140 передач в 472 матчах за карьеру. 

Проворов стал 15-м российским защитником в истории лиги, достигшим рубежа в 200 очков.

До него это сделали Сергей Гончар (811 очков в 1301 матче), Сергей Зубов (771 в 1068), Андрей Марков (572 в 990), Алексей Житник (471 в 1085), Владимир Малахов (346 в 712), Олег Твердовский (317 в 713), Борис Миронов (307 в 716), Игорь Кравчук (274 в 699), Федор Тютин (264 в 872), Дмитрий Миронов (260 в 556), Дмитрий Орлов («Вашингтон», 242 в 656, продолжает карьеру), Вячеслав Фетисов (228 в 546), Дмитрий Юшкевич (225 в 786), Дмитрий Куликов («Анахайм», 205 в 826, продолжает карьеру). 

Среди действующих игроков ближе всех к вступлению в клуб теперь Михаил Сергачев («Тампа», 193 в 382).

Добавим, что в истории «Филадельфии» до Проворова 200 и более очков набрали только 6 защитников – Марк Хоу (480 в 594), Эрик Дежарден (396 в 738), Киммо Тимонен (270 в 519), Том Блэйдон (230 в 463), Шейн Гостисбеер (219 в 381), Бен Уилсон (214 в 339). 

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