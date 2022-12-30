Окпосо сделал 3-й хет-трик в НХЛ в матче с «Детройтом». Предыдущий был в 2016 году

Капитан «Баффало» сделал хет-трик в матче с « ».

34-летний нападающий отметился в матче регулярного чемпионата с «Ред Уингс» (6:3). В этом матче он забросил столько же шайб, сколько было в 25 предыдущих играх сезона.

На его счету теперь 16 (6+10) очков в 26 матчах.

Хет-трик стал для Окпосо третьим в карьере в лиге. Предыдущий он сделал в феврале 2016 года, когда выступал за «Айлендерс».

Летом того же года он подписал контракт с «Сэйбрс» на 7 лет с кэпхитом 6 миллионов долларов. Этот сезон – последний по данному соглашению.

Кайл стал третьим игроком в истории « », забросившим 3 шайбы за матч в возрасте 34 лет или старше. Ранее это удавалось Эдди Шаку и Жильберу Перро.