Окпосо сделал 3-й хет-трик в НХЛ в матче с «Детройтом». Предыдущий был в 2016 году

Теги Баффало Детройт НХЛ Кайл Окпосо Хоккей

Капитан «Баффало» Кайл Окпосо сделал хет-трик в матче с «Детройтом».

34-летний нападающий отметился в матче регулярного чемпионата с «Ред Уингс» (6:3). В этом матче он забросил столько же шайб, сколько было в 25 предыдущих играх сезона. 

На его счету теперь 16 (6+10) очков в 26 матчах. 

Хет-трик стал для Окпосо третьим в карьере в лиге. Предыдущий он сделал в феврале 2016 года, когда выступал за «Айлендерс».

Летом того же года он подписал контракт с «Сэйбрс» на 7 лет с кэпхитом 6 миллионов долларов. Этот сезон – последний по данному соглашению. 

Кайл стал третьим игроком в истории «Баффало», забросившим 3 шайбы за матч в возрасте 34 лет или старше. Ранее это удавалось Эдди Шаку и Жильберу Перро. 

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1 комментарий

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Mikl_5555
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на его месте должен был быть Тейдж
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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