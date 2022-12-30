Кучеров сделал передачу в матче с «Рейнджерс», став 3-й звездой. У него 13+38 в 34 играх
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:1 Б) и был признан третьей звездой.
Россиянин продлил результативную серию (1+3) до 3 игр.
Всего в 34 матчах сезона на его счету 51 (13+38) очко.
Сегодня за 19:08 (1:03 – в большинстве) у Кучерова 8 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
В послематчевой серии буллитов бросок нападающего парировал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
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