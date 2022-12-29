Тамбиев о 2:0 с «Амуром»: «Забили и играли по счету – такая философия «Адмирала». Идет неистовая борьба за плей-офф, я таблицу знаю наизусть»

Теги Амур КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Амуром» со счетом 2:0.

– Игра шла до гола. Рад за то, что мы забили этот гол, повели в счете, не надо было нам догонять. Догонять всегда сложнее.

Забили и играли по счету, на результат. Такая философия сейчас у команды. Играем по счету, на результат.

Ребята больше сплачиваются, появляется философия победителей. Сегодня она нам помогла, эта философия, довести матч до победы.

Поулыбаемся сегодня, завтра следующий матч. Постараемся порадовать наших болельщиков последней игрой в этом году. Всех с победой. Готовимся к следующей игре.

– Турнирная таблица ежечасно меняется. Обращаете ли на это внимание или абстрагируетесь?

– Я не смотрю на таблицу, я ее знаю наизусть. Пошагово, игру за игрой, стараемся порадовать «Адмирал», болельщиков. Много игр впереди, борьба вся впереди.

Идет неистовая борьба за плей-офф. Это КХЛ. Иначе и не может быть. Мы можем надеяться только на себя, ни на кого надеяться не можем, – сказал главный тренер «Адмирала».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий