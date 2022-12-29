Коромыслов о Яшкине: «Начинаю обводить – и бац: я на пятой точке. Встаю, меня в борт – снова на пятой точке. Его лучше не обводить – я просто улетал»

рассказал о трудности ведения единоборств против Дмитрия Яшкина.

– Кто-то из соперников в запомнился больше всего?

– Никто обычно не запоминается. Но в памяти отложился мой же одноклубник.

На предсезонке мы делали упражнения «2 в 2». Тренировка была более оборонительного плана, поэтому защитники не бросали. Просто отрабатывали в защите, а в конце нам дали поиграть.

Я подумал: «Ну все, сейчас смогу пообводить». Начинаю обводить – и бац: я на пятой точке.

Встаю, вижу шайбу, бегу к ней, а меня в борт бац – я снова на пятой точке. Тут уже решил посмотреть, что за игрок, а это .

Буквально за пять секунд я два раза оказался на льду. Даже не знаю, как себя оправдать. Я просто улетал. Вот это запомнил, что его лучше не обводить, – сказал 19-летний защитник .