Коромыслов о Яшкине: «Начинаю обводить – и бац: я на пятой точке. Встаю, меня в борт – снова на пятой точке. Его лучше не обводить – я просто улетал»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Яшкин Арсений Коромыслов Хоккей

Арсений Коромыслов рассказал о трудности ведения единоборств против Дмитрия Яшкина.

– Кто-то из соперников в КХЛ запомнился больше всего?

– Никто обычно не запоминается. Но в памяти отложился мой же одноклубник.

На предсезонке мы делали упражнения «2 в 2». Тренировка была более оборонительного плана, поэтому защитники не бросали. Просто отрабатывали в защите, а в конце нам дали поиграть.

Я подумал: «Ну все, сейчас смогу пообводить». Начинаю обводить – и бац: я на пятой точке.

Встаю, вижу шайбу, бегу к ней, а меня в борт бац – я снова на пятой точке. Тут уже решил посмотреть, что за игрок, а это Дмитрий Яшкин.

Буквально за пять секунд я два раза оказался на льду. Даже не знаю, как себя оправдать. Я просто улетал. Вот это запомнил, что его лучше не обводить, – сказал 19-летний защитник СКА.

1 комментарий

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Кеша
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Так может тебе и не играть , если тебя так швыряют на пятую точку да по бортам .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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