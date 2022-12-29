Коромыслов о Яшкине: «Начинаю обводить – и бац: я на пятой точке. Встаю, меня в борт – снова на пятой точке. Его лучше не обводить – я просто улетал»
Арсений Коромыслов рассказал о трудности ведения единоборств против Дмитрия Яшкина.
– Кто-то из соперников в КХЛ запомнился больше всего?
– Никто обычно не запоминается. Но в памяти отложился мой же одноклубник.
На предсезонке мы делали упражнения «2 в 2». Тренировка была более оборонительного плана, поэтому защитники не бросали. Просто отрабатывали в защите, а в конце нам дали поиграть.
Я подумал: «Ну все, сейчас смогу пообводить». Начинаю обводить – и бац: я на пятой точке.
Встаю, вижу шайбу, бегу к ней, а меня в борт бац – я снова на пятой точке. Тут уже решил посмотреть, что за игрок, а это Дмитрий Яшкин.
Буквально за пять секунд я два раза оказался на льду. Даже не знаю, как себя оправдать. Я просто улетал. Вот это запомнил, что его лучше не обводить, – сказал 19-летний защитник СКА.
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