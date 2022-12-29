1-й номер драфта-2020 Лафреньер пропустит матч с «Тампой» по решению тренера «Рейнджерс» Галлана
Алексис Лафреньер останется в запасном составе «Рейнджерс» и не сыграет в матче с «Тампой».
21-летний нападающий пропустит предстоящую игру регулярного чемпионата НХЛ по решению главного тренера команды Жерара Галлана.
На тренировке после матча с «Вашингтоном» (0:4) Лафреньер был переведен в четвертое звено «Рейнджерс», где поочередно с Самуэлем Блэйзом занимал позицию левого флангового нападающего.
На игру с «Тампой» Галлан решил сделать выбор в пользу Блэйза, а Лафреньера оставить в запасе.
Первый номер драфта НХЛ-2020 набрал 17 (5+12) очков при полезности «плюс 3» в 36 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 15:01.
Возможно, просто тренер, лучше работающий с опытными игроками, которых не нужно учить