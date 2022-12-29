1-й номер драфта-2020 Лафреньер пропустит матч с «Тампой» по решению тренера «Рейнджерс» Галлана

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Жерар Галлан НХЛ драфт НХЛ Самуэль Блэйз Алексис Лафреньер Хоккей

Алексис Лафреньер останется в запасном составе «Рейнджерс» и не сыграет в матче с «Тампой».

21-летний нападающий пропустит предстоящую игру регулярного чемпионата НХЛ по решению главного тренера команды Жерара Галлана.

На тренировке после матча с «Вашингтоном» (0:4) Лафреньер был переведен в четвертое звено «Рейнджерс», где поочередно с Самуэлем Блэйзом занимал позицию левого флангового нападающего.

На игру с «Тампой» Галлан решил сделать выбор в пользу Блэйза, а Лафреньера оставить в запасе.

Первый номер драфта НХЛ-2020 набрал 17 (5+12) очков при полезности «плюс 3» в 36 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 15:01.

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16 комментариев

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Сергей Кот
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Ответ El_loco_97
Так тоже, наверное, некорректно говорить, все же он выиграл Атлантический дивизион с Флоридой, у который лучшим бомбардиром был 85-летний Ягр, в первый же сезон вывел Вегас в финал, а Рейнджерс в финал востока. Возможно, просто тренер, лучше работающий с опытными игроками, которых не нужно учить
обмен поможет? или все таки дело и в самом Лафренье?
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Карпесов
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Ответ Пивасенин 602
Из Лиги Квебека все некстваны мешки какие-то, даже Сидушка приходилось в начале карьеры знатно тащить и фальсифицировать ему статистику, чтобы сильно Сане и Малычу не уступал
Ну на второй год зато поехал на все деньги уже
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El_loco_97
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Ответ Сергей Кот
тренер получается плохой?
Так тоже, наверное, некорректно говорить, все же он выиграл Атлантический дивизион с Флоридой, у который лучшим бомбардиром был 85-летний Ягр, в первый же сезон вывел Вегас в финал, а Рейнджерс в финал востока.

Возможно, просто тренер, лучше работающий с опытными игроками, которых не нужно учить
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Сергей Кот
ну и не всех некстванами называют в принципе
Последний некстван вообще 4 ушëл
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Антон
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Думал Какко заиграет, в Лафреньера веры мало было. А Какко это прям боль, казалось всё есть.
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Сергей Кот
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Ответ El_loco_97
Ну тут либо был чрезмерный хайп, и он переоценен, либо у Рейнджерс (Галлана) проблема с развитием молодых. Второе вполне вероятно, у молодых игроков в Рейнджерс действительно не очень получается
тренер получается плохой?
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Сергей Кот
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Ответ Фёдор Кузнецов
Не все некстваны звёзды в НХЛ
ну и не всех некстванами называют в принципе
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Сергей Кот
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Ответ Booligan
Поражаюсь тем, кто его взял первым номером... Зачем, было полно игроков сильнее этого чекера
ты че, он на МЧМ вон как классно сыграл ведь)
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raspisanie77
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Ответ Сергей Кот
он же вроде тоже был некстваном, или я что-то путаю?
Дутая стата КвеЛиги ввела в заблуждение, ещё в тот год Соколов забил там больше всех и был выбран высоко, теперь не может пробиться в Оттаву, это уже было звоночком, говорящим об уровне лиги в том году.
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El_loco_97
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Ответ Сергей Кот
он же вроде тоже был некстваном, или я что-то путаю?
Ну тут либо был чрезмерный хайп, и он переоценен, либо у Рейнджерс (Галлана) проблема с развитием молодых. Второе вполне вероятно, у молодых игроков в Рейнджерс действительно не очень получается
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Booligan
Поражаюсь тем, кто его взял первым номером... Зачем, было полно игроков сильнее этого чекера
2 номер того драфта тоже не очень пока
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Сергей Кот
он же вроде тоже был некстваном, или я что-то путаю?
Не все некстваны звёзды в НХЛ
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Booligan
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Поражаюсь тем, кто его взял первым номером... Зачем, было полно игроков сильнее этого чекера
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Пивасенин 602
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Из Лиги Квебека все некстваны мешки какие-то, даже Сидушка приходилось в начале карьеры знатно тащить и фальсифицировать ему статистику, чтобы сильно Сане и Малычу не уступал
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Виктор Павловский
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Не долго Галанн с такими решениями, при неудачном результате продержится
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Сергей Кот
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он же вроде тоже был некстваном, или я что-то путаю?
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