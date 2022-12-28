Галлан о 0:4 от «Вашингтона»: «Рейнджерс» были мусором и не заслуживали победы. Очень разочарован командой»
Жерар Галлан сказал, что «Рейнджерс» были мусором в матче против «Вашингтона» (0:4).
«Давайте посмотрим правде в глаза: одна команда сегодня стремилась к победе и хотела выиграть матч, а другая – нет.
Мы не сыграли хорошо, вот и все. Действовали небрежно во всех областях. Даже в большинстве были постоянные промахи, очень много промахов. Плохая игра в нашем исполнении.
Сегодня мы были мусором и не заслуживали победы. Я очень разочарован командой. Играли мягко, не шли до конца в силовой борьбе.
Весь вечер провозили клюшки по льду», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка.
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