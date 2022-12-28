Галлан о 0:4 от «Вашингтона»: «Рейнджерс» были мусором и не заслуживали победы. Очень разочарован командой»

Теги Рейнджерс Вашингтон Жерар Галлан НХЛ Хоккей

Жерар Галлан сказал, что «Рейнджерс» были мусором в матче против «Вашингтона» (0:4). 

«Давайте посмотрим правде в глаза: одна команда сегодня стремилась к победе и хотела выиграть матч, а другая – нет.

Мы не сыграли хорошо, вот и все. Действовали небрежно во всех областях. Даже в большинстве были постоянные промахи, очень много промахов. Плохая игра в нашем исполнении. 

Сегодня мы были мусором и не заслуживали победы. Я очень разочарован командой. Играли мягко, не шли до конца в силовой борьбе.

Весь вечер провозили клюшки по льду», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка. 

5 комментариев

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Max Kovalev
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Самая дорогая команда НХЛ проиграла старичкам из Вашингтона ) мда ) набрали по объявлению
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ni
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Но вообще против такого состава ВК надо играть получше.
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ni
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Ох, надерёт чьи то задницы!
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Диандерталец
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Злые мусора)
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Crosby174
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Менты и есть rubbish.
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