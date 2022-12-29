«Филадельфия» поместили голкипера Харта в список травмированных

Теги травмы Филадельфия НХЛ Картер Харт Хоккей

Картер Харт, вероятно, не сможет принять участие в предстоящих матчах «Филадельфии».

«Флайерс» поместили 24-летнего вратаря в список травмированных в связи с травмой верхней части тела.

Канадец провел меньше десяти минут на льду в ходе игры регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:6), который состоялся 23 декабря.

Харт провел 27 игр в нынешнем сезоне, одержал 10 побед, пропуская в среднем 2,89 шайбы и отражая 91,1% бросков.

1 комментарий

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Arctic_Baron
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