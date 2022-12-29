Сергей Жуков о съемках с Овечкиным: «Он живет в другой стране, в России бывает редко. Саша исполнил песню прямо в моем трейлере. Получилось классно и хитово!»

Теги светская хроника Вашингтон Александр Овечкин НХЛ музыка Хоккей

Сергей Жуков рассказал о съемках с Александром Овечкиным.

Капитан «Вашингтона» снялся во 2-м сезоне сериала «Евгенич» с Жуковым.

– Какой съемочный день вам запомнился больше всего?

– Например, с хоккеистом Сашей Овечкиным, который живет в другой стране и в России бывает редко. Саша исполнил песню прямо в моем трейлере, в котором была установлена мини-студия. Несмотря на походные условия, получилось очень классно и хитово!

Или, например, в первый съемочный день мы снимали сцену рыбалки с Шурой. Он так старался запомнить свой текст, что от напряжения и ответственности постоянно путал несколько слов, и мы снимали дубль за дублем. К концу съемки рыба, которую мы насаживали на крючок и делали вид, что достаем ее из водоема – стала совсем не презентабельного вида. При этом вся съемочная команда хохотала от количества юмора и шуток, которые отпускал Шура, – сказал солист группы «Руки Вверх!». 

Овечкин снялся в сериале Сергея Жукова (да, из «Руки Вверх»): зачитал рэп про спорт и сыграл в настольный хоккей

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1 комментарий

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Кукич
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Вот именно.
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