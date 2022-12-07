снялся во 2-м сезоне сериала «Евгенич» с Сергеем Жуковым.

Сериал выходит на канале «Пятница!». В главной роли снимается солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.

«Музыкальный продюсер Евгенич, написавший все хиты 90-х, спустя 30 лет изгнания возвращается в шоу-бизнес.

Помогает ему в этом друг из 90-х Виктор Ворохов. Он снабжает Евгенича едой и приводит к нему в подвал клиентов – звезд российской эстрады», – говорится на странице сериала на сайте «Кинопоиск».

Во втором сезоне анонсировано участие капитана «Вашингтона», а также Басты, Шуры и Николая Баскова. Премьера – 7 декабря.