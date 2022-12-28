Тэлбот отразил 49 бросков «Бостона» из 51 – 5-й результат в истории «Оттавы». У Форсберга в этом сезоне было 53 сэйва

отразил 49 бросков « » из 51 – 5-й результат в истории «Оттавы».

Вратарь «Сенаторс» был признан первой звездой матча с «Брюинс» (3:2 Б). В послематчевой серии он отразил броски Чарли Койла и Джейка Дебраска, а Давид Пастрняк промахнулся.

Его 49 сэйвов – 5-й результат для вратарей канадского клуба в регулярных чемпионатах.

Рекорд делят (53 сэйва в матче с «Флоридой» в этом сезоне) и (53 сэйва в матче с «Айлендерс» в сезоне-2013/14).