Михаил Панин о Кузьменко: «Ванкувер» – команда чисто европейского уровня, где много шведов. Андрею повезло, что он попал в такой клуб»

Михаил Панин поделился мыслями об игре в НХЛ.

– Стало ли для вас неожиданностью, что Кузьменко так удачно вписался в состав , идет четвертым среди российских снайперов в нынешнем чемпионате НХЛ?

– Прежде всего, он получил доверие тренера. Но, в принципе, Кузьменко действует в том же стиле, что и в СКА. Старается удерживать позицию ударного игрока, подворотного. Много выходит в большинстве: там и забивает, и набирает очки.

Но таких сольников, как у Овечкина в свое время, мы не увидим. Когда Александр промалывал соперников, просачивался, в падении забивал. Или уровень того же Малкина, который в молодости, со своим почти двухметровым ростом пролетал всю площадку.

– Да, эти российские форварды тогда доминировали в НХЛ.

– Опять же, «Ванкувер» не озадачен какими-то суперзадачами, команда чисто европейского уровня, где много шведов. Кузьменко повезло, что он попал в такой клуб. В более серьезном – другой спрос.

Да, Андрей в большинстве решает, открывается, броски идут с хода, много добиваний – в этом ключе он будет и дальше действовать. Тем более что выступает в звене, где Петтерссон многое на себе берет – парень головастый, техничный. Но сольной игры уровня Капризова от Кузьменко мы не увидели.

– Войти в элиту НХЛ Кузьменко по силам или все-таки останется на вспомогательных ролях?

– Нет, не войдет. Игрок в НХЛ должен уметь взять на себя инициативу, подобрать шайбу в глубине, протащить ее до ворот. Тот же Овечкин стал известен не только бросками из своего офиса, мы же помним, как он был неудержим на льду, остановить его в чужой зоне было нереально.

Другой вопрос, что и со своей нынешней манерой игры Кузьменко может стать таким своеобразным полпредом СКА в НХЛ, – сказал экс-нападающий СКА и ЦСКА.