Михеев забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче против «Сент-Луиса». У него 17 очков в 28 играх

забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче против « ».

Форвард « » стал автором единственной шайбы своей команды в игре регулярного чемпионата против «Блюз» (1:5).

Михеев прервал серию из 3 матчей подряд без очков. У него 17 (10+7) баллов в 28 играх сезона.

Сегодня Илья (19:10, 1:54 – в большинстве, 2:25 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.