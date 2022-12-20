Михеев забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче против «Сент-Луиса». У него 17 очков в 28 играх
Илья Михеев забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче против «Сент-Луиса».
Форвард «Ванкувера» стал автором единственной шайбы своей команды в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (1:5).
Михеев прервал серию из 3 матчей подряд без очков. У него 17 (10+7) баллов в 28 играх сезона.
Сегодня Илья (19:10, 1:54 – в большинстве, 2:25 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.
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