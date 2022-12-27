Кадейкин о сборной России: «Тренируешься против лучших игроков КХЛ, можешь повышать свой уровень. Уровень сопротивления и отдачи другой»

ответил на вопрос о пользе выступлений за сборную России.

– Нынешний Кубок Первого канала, наверное, самый необычный для сборной за последние годы. В чем, как вы считаете, турнир в своем нынешнем виде может принести пользу сборной России?

– Если про хоккеистов говорить, про ребят, то для нас всегда приятно приезжать в сборную. Даже на тренировках тебе приятно выходить, ты тренируешься против лучших игроков лиги и всегда выкладываешься на полную. Ты можешь повышать свой уровень.

Уровень сопротивления другой, уровень отдачи другой, поэтому все быстрее, все понастырнее, никто не отступает. Так что и в профессиональном плане приятно приезжать в сборную, и в плане атмосферы, конечно. Приезжаешь – и все равно чувствуется, что ты играешь за сборную: антураж, флаги, вся символика.

Настроение хорошее, предновогоднее. Кубок Первого канала – это, я думаю, добрая традиция в России.

Перед Новым годом – Кубок Первого канала, Кубок «Известий», Кубок «Балтики» – это всегда что-то такое из детства. Чувствуешь ностальгию и приближающийся праздник, поэтому всегда приятно.

– И без Кубка Первого канала сезон получается очень насыщенным. Многие тренеры жалуются, что некогда тренироваться – только игры-игры-игры. Вам как хоккеисту комфортно работать в таком режиме?

– В этом сезоне на самом деле классно. Игры идут, жизнь кипит, все меняется, все быстро происходит. Есть много поводов для обсуждений у экспертов, журналистов, болельщиков.

Много интересных вещей происходит. У кого-то спады, у кого-то подъемы. Чем больше событий, мне кажется, тем лучше для всех нас, для популяризации хоккея.

У каждого игрока, наверное, своё мнение. Мне в удовольствие постоянно выходить играть, чувствовать атмосферу.

В принципе считаю, что лучшая тренировка – это игра. Тренироваться летом надо. Сейчас, наоборот – показывать все, что ты умеешь. Поэтому я очень доволен нынешним форматом, мне он по душе, – сказал нападающий « ».