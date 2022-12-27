Первый тренер Назарова о детях: «Папа-мама-бабушка несут клюшку, завязывают коньки, а он ножки вытягивает – шоколадное поколение. Самое страшное – родители считают себя тренерами»

Виктор Перегудов поделился мыслями о проблемах детского хоккея.

– Вы столько лет работаете в детском хоккее. Какие его главные проблемы?

– Папа-мама-бабушка несут ребенку клюшку, завязывает коньки, а он только ножки вытягивает. Вот это я называю шоколадное поколение.

Помню директора школы «Трактор» Виктора Столярова: если бы он увидел, что ребенку завязывают коньки, то молнии бы летали. Но самое страшное в нашем хоккее то, что сейчас родители считают себя тренерами! Уверены, что лучше всех знают.

Они руководят всеми – и тренерами, и директорами школ. Помню, какие были родители у Андрея Назарова и Андрея Мезина – они помогали, а не вмешивались в процесс. А теперь подходят к тренеру и говорят: «Моего ребенка ставь в это звено». Даже тренера могут ударить! Что дальше будет?

Не завидую молодым ребятам, которые сейчас в школах работают, потому что они постоянно находятся под давлением. Родители пишут письма руководству, даже в прокуратуру. Но от тренера, который будет работать творчески, не побегут ни за какие коврижки.

С детьми надо быть днем и ночью. Тогда они к тебе бежать будут, потому что знают, что завтра будет что-то новое, интересное, а послезавтра – еще интереснее.

Ты же молодой человек, должен крутиться, вертеться, показывать. У классика было: «День думать, ночь играть», а у тренера наоборот – ночь думать, а день играть.

Но если ты борт задницей подпер и полтора часа на занятии простоял, а потом сел в машину и уехал – от такого тренера ждать нечего. Если временщик и работает только из-за зарплаты, то ему можно сразу говорить до свидания, – сказал заслуженный тренер России, работавший в школе « ».

Воспитанниками Перегудова являются Андрей Мезин, Сергей Гончар, Андрей Назаров, Георгий Гелашвили, Станислав Чистов, Кирилл Кольцов.