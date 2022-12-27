«Маленький фашистик, родители провоцируют: «Дай сдачи!», общество одобряет злость». Первый тренер Назарова о современных детях

Теги Трактор Сборная России по хоккею КХЛ детский хоккей Хоккей

Виктор Перегудов выражением «маленький фашистик» охарактеризовал поведение современных детей.

– Как вам современные дети?

– Есть прекрасные пацаны – добрые, отзывчивые, но большинство, к сожалению, считает, что надо давать сдачи.

Видел я глаза одного мальчишки, когда он клюшкой ударил такого же, как он, ребенка. Это маленький фашистик. Родители провоцируют: «Дай сдачи!», и общество тоже одобряет злость, агрессию.

Ребенок должен быть добрым, отзывчивым, но как он может таким быть, если тренер и родители твердят: «Дай ему, дай ему!» – сказал заслуженный тренер России, работавший в школе «Трактора».

Воспитанниками Перегудова являются Андрей Мезин, Сергей Гончар, Андрей Назаров, Георгий Гелашвили, Станислав Чистов, Кирилл Кольцов.

8 комментариев

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Ответ Keragaz
так вы наверное и в бога веиите и сыну говорите верить, не так ли?
чего? с буклетами про бога ты не по адресу, приставай к другим
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Keragaz
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Ответ разноцветный логотип
«Родители провоцируют: «Дай сдачи!»» я своему те же слова говорю, когда он жалуется, что в садике кто-то дерется и его обижают. всё правильно. все эти «надо разговаривать» - оно, конечно, так, но если бьют, то надо бить в ответ. поговорят потом.
так вы наверное и в бога веиите и сыну говорите верить, не так ли?
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Кипер74
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Ответ GayHunter _
Не знаю кто такой Перегудов, но очевидно, что он терпила
Знай вы его лично, сейчас было бы стыдно.
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Сидни Кросби 2
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Гелашвили даже с Яблонским дрался.
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«Родители провоцируют: «Дай сдачи!»»

я своему те же слова говорю, когда он жалуется, что в садике кто-то дерется и его обижают. всё правильно. все эти «надо разговаривать» - оно, конечно, так, но если бьют, то надо бить в ответ. поговорят потом.
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Сидни Кросби 2
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Ответ Александр Зубков
Андрей Назаров))
Дай ему сдачи.
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GayHunter _
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Не знаю кто такой Перегудов, но очевидно, что он терпила
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Александр Зубков
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Андрей Назаров))
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