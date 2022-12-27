«Маленький фашистик, родители провоцируют: «Дай сдачи!», общество одобряет злость». Первый тренер Назарова о современных детях

Виктор Перегудов выражением «маленький фашистик» охарактеризовал поведение современных детей.

– Как вам современные дети?

– Есть прекрасные пацаны – добрые, отзывчивые, но большинство, к сожалению, считает, что надо давать сдачи.

Видел я глаза одного мальчишки, когда он клюшкой ударил такого же, как он, ребенка. Это маленький фашистик. Родители провоцируют: «Дай сдачи!», и общество тоже одобряет злость, агрессию.

Ребенок должен быть добрым, отзывчивым, но как он может таким быть, если тренер и родители твердят: «Дай ему, дай ему!» – сказал заслуженный тренер России, работавший в школе « ».

Воспитанниками Перегудова являются Андрей Мезин, Сергей Гончар, Андрей Назаров, Георгий Гелашвили, Станислав Чистов, Кирилл Кольцов.