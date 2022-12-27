Кравцов проведет матч с «Вашингтоном» в первом звене «Рейнджерс» с Панариным и Зибанежадом
Виталий Кравцов получил шанс сыграть в первом звене «Рейнджерс».
23-летний нападающий сыграет в одном сочетании с Микой Зибанежадом и Артемием Панариным в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».
Во втором звене атаки выступят Алексис Лафреньер, Филип Хитил, Каапо Какко, в третьем – Крис Крайдер, Винсент Трочек, Джимми Веси, в четвертом – Джонни Бродзински, Барклай Гудроу, Жюльен Готье.
Кравцов набрал 3 (2+1) очка при полезности «плюс 5» в 15 матчах сезона. Его среднее игровое время – 10:19.
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