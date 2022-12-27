Кравцов проведет матч с «Вашингтоном» в первом звене «Рейнджерс» с Панариным и Зибанежадом

получил шанс сыграть в первом звене « ».

23-летний нападающий сыграет в одном сочетании с Микой Зибанежадом и в матче регулярного чемпионата против « ».

Во втором звене атаки выступят Алексис Лафреньер, Филип Хитил, Каапо Какко, в третьем – Крис Крайдер, Винсент Трочек, Джимми Веси, в четвертом – Джонни Бродзински, Барклай Гудроу, Жюльен Готье.

Кравцов набрал 3 (2+1) очка при полезности «плюс 5» в 15 матчах сезона. Его среднее игровое время – 10:19.