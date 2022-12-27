Кравцов проведет матч с «Вашингтоном» в первом звене «Рейнджерс» с Панариным и Зибанежадом

Теги Рейнджерс Вашингтон НХЛ Артемий Панарин Мика Зибанежад Виталий Кравцов Хоккей

Виталий Кравцов получил шанс сыграть в первом звене «Рейнджерс».

23-летний нападающий сыграет в одном сочетании с Микой Зибанежадом и Артемием Панариным в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

Во втором звене атаки выступят Алексис Лафреньер, Филип Хитил, Каапо Какко, в третьем – Крис Крайдер, Винсент Трочек, Джимми Веси, в четвертом – Джонни Бродзински, Барклай Гудроу, Жюльен Готье.

Кравцов набрал 3 (2+1) очка при полезности «плюс 5» в 15 матчах сезона. Его среднее игровое время – 10:19.

3 комментария

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t0ni12
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Ответ Osik92
Крайдер в третье звено скатился а ведь в прошлом сезоне штамповал голы
Никуда он особо не скатился. 27 очков в 35 играх - вполне приличный результат. Похоже на какие-то тёрки с Галланом.
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Osik92
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Крайдер в третье звено скатился а ведь в прошлом сезоне штамповал голы
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Сергей Орлов
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Интересно, сколько смен продержится?)
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