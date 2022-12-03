Терещенко о лидерах «Ак Барса»: «Воронков – игрок будущего, уже должен в НХЛ играть. Радулов – машина. Шипачев не для больших дел, за ними не успевает»

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Алексей Терещенко подверг критике Вадима Шипачева и похвалил Дмитрия Воронкова

– Не думаю, что Шипачев - игрок для больших дел в хоккее. Вадим был лидером и капитаном московского «Динамо» четыре года и всегда много очков набирал в регулярке. А что потом в плей‑офф? Дальше второго раунда Кубка Гагарина команда ни разу не прошла. Причем с очень приличным составом.

– Да, но сейчас Шипачев уже не в «Динамо», а в «Ак Барсе».

– И кто там важные голы сейчас в матчах с настоящими соперниками забивает? Дима Воронков с (Ильей) Сафоновым и Радуловым. Вот где мотор сегодняшнего «Ак Барса». Наконец‑то Воронкову дали играть. Это форвард будущего, который уже в этом сезоне должен был в НХЛ играть.

– А что скажете про Радулова?

– Это машина. И очень хорошо, что его поставили в одну тройку с этими молодыми ребятами. Потому что Шипачев за ними не успевает. Да, он может в матчах с «Сочи» набирать очки. Или забить в большинстве «Локомотиву», за который сейчас выступает 70% молодых игроков.

Но есть же другие матчи! Где соперник тебя начинает долбить и плющить. И если опытный игрок под таким давлением начинает прижиматься к бортам… Я считаю, что лидер должен по‑другому играть. В первую очередь важна самоотдача.

Не просто так Шипачева убрали из СКА, не просто так он на Олимпиаде в 2018‑м в запасе сидел. А в регулярке Вадим свои бонусы всегда соберет, – сказал трехкратный чемпион мира. 

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