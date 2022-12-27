Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» мне небезразличен. Надеюсь, мы улучшим игру и решим задачу, которая стоит перед клубом. Она непростая, но выполнимая»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал возвращение на пост главного тренера «Ак Барса».
«Решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали.
Надеюсь, что смогу помочь, что мы улучшим свою игру и решим задачу, которая стоит перед клубом. Она непростая, но выполнимая, и точно нам по силам, будем идти к ней через труд.
Тренерский штаб сохранится, у меня была возможность посмотреть, как работают ребята. Они очень заинтересованы, трудятся с большим желанием, я ими доволен», – сказал главный тренер «Ак Барса».
На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице Востока.
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