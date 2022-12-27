Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» мне небезразличен. Надеюсь, мы улучшим игру и решим задачу, которая стоит перед клубом. Она непростая, но выполнимая»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал возвращение на пост главного тренера «Ак Барса».

«Решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали.

Надеюсь, что смогу помочь, что мы улучшим свою игру и решим задачу, которая стоит перед клубом. Она непростая, но выполнимая, и точно нам по силам, будем идти к ней через труд.

Тренерский штаб сохранится, у меня была возможность посмотреть, как работают ребята. Они очень заинтересованы, трудятся с большим желанием, я ими доволен», – сказал главный тренер «Ак Барса».

На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице Востока.

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2 комментария

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ESHEIIR
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Если Бил и тут вытянет за уши Ак Барс с 4 выйгранным кубком? То можно будет ставить памятник этому человеку в Казани у Татнефть-арены.
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Tina
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Хайдарович, мы с Вами. Правильно трудная задача, но выполнима...
+7
-2
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