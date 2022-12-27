Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» мне небезразличен. Надеюсь, мы улучшим игру и решим задачу, которая стоит перед клубом. Она непростая, но выполнимая»

прокомментировал возвращение на пост главного тренера « ».

«Решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали.

Надеюсь, что смогу помочь, что мы улучшим свою игру и решим задачу, которая стоит перед клубом. Она непростая, но выполнимая, и точно нам по силам, будем идти к ней через труд.

Тренерский штаб сохранится, у меня была возможность посмотреть, как работают ребята. Они очень заинтересованы, трудятся с большим желанием, я ими доволен», – сказал главный тренер «Ак Барса».

На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице Востока.