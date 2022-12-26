Панюков о победах «Ак Барса» над «Сочи» и «Витязем»: «Когда все играют на команду, реализуют моменты, это дает успех»
Кирилл Панюков оценил выездную серию «Ак Барса».
В последних трех матчах Фонбет Чемпионата КХЛ казанцы обыграли «Сочи» (4:3 Б), «Витязь» (4:3) и уступили «Локомотиву» (1:2).
− Какую оценку можно поставить команде по итогам выездной серии?
− Начали правильно, строго играть, выполнять тренерскую установку − это стало приносить результат. Когда все играют на команду, реализуют свои моменты, это дает итоговый успех.
− Вспомните детали своего гола [«Сочи»].
− Сэм [Семенов] здорово выиграл вбрасывание, Хаф [Хафизуллин] бросил, поборолись, подняли шайбу Журавлю [Журавлеву], я накатился, Сэм это увидел, и мне оставалось только попасть в створ. Голов без везения не бывает, вся пятерка поработала, что принесло успех.
− Не первый раз в этом сезоне вы выходите первым исполнять буллит. Нет волнения?
− Нет, тренерский штаб мне доверяет, но, к сожалению, не удалось сегодня реализовать попытку. Вроде делал все правильно, но немного не поднял шайбу, – сказал нападающий «Ак Барса».
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