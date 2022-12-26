Панюков о победах «Ак Барса» над «Сочи» и «Витязем»: «Когда все играют на команду, реализуют моменты, это дает успех»

Теги Ак Барс Витязь КХЛ Сочи Кирилл Панюков Хоккей

Кирилл Панюков оценил выездную серию «Ак Барса».

В последних трех матчах Фонбет Чемпионата КХЛ казанцы обыграли «Сочи» (4:3 Б), «Витязь» (4:3) и уступили «Локомотиву» (1:2).

− Какую оценку можно поставить команде по итогам выездной серии?

− Начали правильно, строго играть, выполнять тренерскую установку − это стало приносить результат. Когда все играют на команду, реализуют свои моменты, это дает итоговый успех.

− Вспомните детали своего гола [«Сочи»].

− Сэм [Семенов] здорово выиграл вбрасывание, Хаф [Хафизуллин] бросил, поборолись, подняли шайбу Журавлю [Журавлеву], я накатился, Сэм это увидел, и мне оставалось только попасть в створ. Голов без везения не бывает, вся пятерка поработала, что принесло успех.

− Не первый раз в этом сезоне вы выходите первым исполнять буллит. Нет волнения?

− Нет, тренерский штаб мне доверяет, но, к сожалению, не удалось сегодня реализовать попытку. Вроде делал все правильно, но немного не поднял шайбу, – сказал нападающий «Ак Барса».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий