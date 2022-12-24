Кадейкин о 1-м хет-трике в КХЛ: «Давно пора было. Иногда игра идет, но не забиваешь»

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Александр Кадейкин прокомментировал свой первый хет-трик в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Нападающий «Салавата Юлаева» высказался после матча с «Адмиралом» (5:3).

– Приятные ощущения от хет-трика! Три гола, давно пора было (смеется). Положительные эмоции от того, что получилось забить.

Иногда игра идет, но не забиваешь. Сегодня все так сложилось, что могли и больше забивать. В каждом периоде создавали моменты.

– Придал ли вам вызов в сборную дополнительной мотивации?

– После сборной все, наверное, приезжают в хорошем настроении. Как ни крути, там собраны хорошие игроки. В плане тренировок все чуть-чуть побыстрее, чуть-чуть поответственнее, везде все плотно — встык, поэтому приходится быстрее думать и реагировать, – сказал Кадейкин.

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